VIDEO Viralni hit iz Splita: Vozač 'zapeo' u kružnom toku, kružio do 'besvijesti'

Na hrvatskim prometnicama svakodnevno se mogu vidjeti neobične situacije, a jedna takva zabilježena je u Splitu. Snimka vozača koji je više puta prošao kroz kružni tok na Žnjanu u kratkom je roku privukla pažnju korisnika društvenih mreža i postala viralna.

Na snimci koja se proširila internetom vidi se automobil koji kruži raskrižjem više puta, no nije poznato zbog čega je vozač napravio toliko krugova. Nije jasno je li riječ o problemu s navigacijom, neodlučnosti oko izlaska iz kružnog toka ili nekom drugom razlogu.

Objava je izazvala brojne komentare. Dio korisnika šalio se da je riječ o okladi, dok su drugi tvrdili da je vozač možda samo "uživao" u vožnji kroz atraktivan kružni tok na Žnjanu. "Dogodi se da napraviš par krugova dok ne odlučiš gdje skrenuti, ali ovaj je ipak pretjerao", jedan je od komentara ispod snimke.

Identitet vozača i razlog zbog kojeg je napravio više krugova nisu poznati. Snimku, koju je prva na svojem Facebook profilu objavila poznata stranica Prometne zgode i nezgode, pogledajte u videu u sklopu teksta.