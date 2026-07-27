Porez na tzv. prekomjernu dobit ne smije ugroziti konkurentnost gospodarstva

Hrvatska udruga poslodavaca ne može podržati dodatno povećanje poreznog opterećenja hrvatskog gospodarstva s obzirom na to da su ukupni porezni prihodi već danas oko 5% BDP-a viši nego u usporedivim zemljama srednje i istočne Europe. Istodobno, povećanje poreza u uvjetima snažne domaće potražnje i kontinuiranog rasta kupovne moći građana ne predstavlja učinkovitu mjeru za dugoročno suzbijanje inflacije, čiji su uzroci pretežito strukturne prirode.

„HUP podsjeća da prijedlog uvođenja poreza na tzv. prekomjernu dobit destimulira ulaganja u produktivnost, inovacije i razvoj, povećava neizvjesnost poreznog sustava, te dugoročno slabi investicijsku aktivnost i konkurentnost hrvatskog gospodarstva. Dodatno porezno opterećenje u uvjetima usporavanja domaćeg gospodarstva, rasta cijena energenata i geopolitičkih neizvjesnosti, snažno potkopava konkurentnost hrvatskog gospodarstva koje je već danas, upola manje profitabilno u odnosu na prosjek europskog gospodarstva“, izjavila je glavna direktorica HUP-a Irena Weber.

U odnosu na ranije prijedloge, HUP drži da je korak u pravom smjeru dodatno preciziranje porezne osnovice, zatim izuzeti prihodi od dividendi, financijski prihodi i rashodi, rezultati poslovanja inozemnih podružnica, te amortizacija i vrijednosna usklađenja financijske imovine. Time se smanjuje rizik oporezivanja stavki koje ne odražavaju stvarnu operativnu uspješnost poduzeća. „Potrebno je osigurati pravedan i ekonomski utemeljen model izuzeća. Iz porezne obveze potrebno je izuzeti poduzeća koja ulažu u povećanje produktivnosti, istraživanje i razvoj, energetsku učinkovitost, ostvarenje strateških ciljeva Republike Hrvatske te reinvestiraju ostvarenu dobit. Nužno je u cijelosti porezno izuzeti poduzeća čija ulaganja dosežu ili premašuju utvrđenu poreznu osnovicu prekomjerne dobiti“, izjavio je glavni ekonomist HUP-a Hrvoje Stojić.

Međutim i dalje je potrebno proširiti pravila kojima se iz porezne osnovice isključuju jednokratni prihodi, državne subvencije i drugi izvanredni događaji koji nisu rezultat redovitog poslovanja, uz uvažavanje porezno-računovodstvenih specifičnosti koje utječu na stvarnu ekonomsku snagu poduzeća. Dodatno, HUP predlaže uvođenje korektivnog faktora za poreznu osnovicu na temelju udjela prihoda ostvarenih na domaćem tržištu u ukupnom prihodu. Hrvatska udruga poslodavaca smatra kako porezni sustav treba poticati poduzetnike na ulaganja, povećanje produktivnosti i stvaranje nove vrijednosti, a ne kažnjavati uspješna poduzeća koja rast temelje na dugoročnim investicijama.