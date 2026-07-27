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praktičan suputnik

Cedevita putnike na Lučkom dočekuje uz malo ljetno osvježenje

Cedevita
Foto: Promo
1/4
VL
Autor
Promo
27.07.2026.
u 14:22
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Ljetni vikendi znače jedno – pune autoceste, duga putovanja i prve kolone na putu prema moru. No putnike koji su ovih dana prolazili naplatnom postajom Lučko dočekalo je i jedno neočekivano osvježenje. Umjesto uobičajenog preuzimanja naplatne kartice, dobili su i Cedevita On The Go bočicu i praktični mini ventilator, malu gestu koja je mnogima uljepšala početak godišnjeg odmora.

Cedevita On The Go omogućuje da se omiljeni vitaminski napitak pripremi u svega nekoliko sekundi. Dovoljno je Povuci. Stisni. Protresi. Uživaj. – povući čep, pritisnuti kako bi se sadržaj oslobodio u vodu, protresti i uživati u omiljenom okusu gdje god vas put odvede.

Cedevita
Foto: Promo

Bilo da ste krenuli prema obali, istražujete hrvatske gradove ili ste tek na početku svog ljetnog putovanja, Cedevita On The Go praktičan je suputnik koji stane u svaku torbu, ruksak ili držač za čaše u automobilu. Dostupna je u okusima naranče, limuna, limunske trave, bazge i limuna, limete te ananasa i manga, pa svatko može pronaći svog favorita.

Kao jedan od najprepoznatljivijih hrvatskih brendova, Cedevita već generacijama prati svakodnevne trenutke svojih potrošača. Ovom ljetnom aktivacijom želi biti dio i njihovih putovanja te pokazati da su upravo male geste često dovoljne da put prema odredištu učine ugodnijim.

Cedevita
Foto: Promo

Jer ljeto počinje već na prvim kilometrima puta – a uz Cedevita On The Go ono može biti još malo ugodnije.

Za više informacija:

www.cedevita.com 

instagram.com/cedevitagram 

ce.cedevita.com/hr 

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Cedevita

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