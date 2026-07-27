Ćorić predstavio Vladine antiinflacijske porezne mjere: Stižu veće mirovine za više od pola milijuna Hrvata

Duplo veći iznos nego na prvom predstavljanju poreznih izmjena, 40.000 eura umjesto 19.900, godišnji je limit prihoda do kojeg porezni tretman paušalnih obrta ostaje nepromijenjen. Za ukupno pet poreznih razreda, odnosno oko 83,4 posto svih paušalnih obrtnika, sve ostaje po starom. Za preostalih 16,5 posto iznos davanja za poreze i doprinose od 1. siječnja 2027. raste: za šesti porezni razred za 1336 eura (30 posto), na 5728 eura, a za najviši, sedmi, s godišnjim prihodima od 50.000,01 do 60.000 eura, povećanje iznosi 66 posto, odnosno 3033 eura, na 7605 eura. Blaži je rast rezultat pregovora s Hrvatskom obrtničkom komorom.

Cilj bilo pojednostavljenje



Prijedlog ide u javno savjetovanje, a najavljen je u svibnju, u sklopu antiinflacijskog paketa koji, osim paušalnih obrta, uključuje izmjene poreznog tretmana kratkoročnog najma u turizmu, uvođenje poreza na prekomjerne profitne marže poduzeća te ukidanje poreza na dohodak od mirovina. – Paušalno oporezivanje kao model je nastalo kako bi se pojednostavnilo poslovanje, a ne kako bi jedan oblik poslovanja porezno postao puno favorabilniji od drugih. Kod nas se dogodilo ovo drugo. Paušalni obrti su neka vrsta porezne oaze u našem sustavu i mi smatramo da to nije pravedno postavljeno – poručio je ministar financija Tomislav Ćorić na predstavljanju poreznih izmjena. Kaže kako je prag za ulazak u sustav PDV-a u svega nekoliko zemalja EU veći od hrvatskoga te da je kod nas dosad to bilo prikrivanje nesamostalnog rada.

– I nakon tih izmjena hrvatski sustav oporezivanja ostaje i dalje jedan od najfavorabilnijih za ovaj oblik rada u EU. Možete to provjeriti. A razlike su i dalje značajne u odnosu na nesamostalni rad. Svi koji budu nezadovoljni mogu početi voditi poslovne knjige i sve svoje troškove adresirati adekvatno i izbjeći nove troškove – apostrofirao je Ćorić. Iznio je i statistiku prema kojoj je ove godine do 1. lipnja registrirano 10.000 novih paušalaca, 1750 otkad je novi sustav predstavljen. – To sve govori o tome koliko je nepravedan – ironizirao je ministar te najavio da do kraja godine očekuju 20.000 novih obrtnika u sustavu s obzirom na dosadašnju dinamiku. – Paušalno oporezivanje kao model je nastalo kako bi se pojednostavnilo poslovanje, a ne kako bi jedan oblik poslovanja porezno posto puno favorabilniji od drugih. Kod nas se dogodilo ovo drugo! – otvoren je Ćorić.

A u čemu je antiinflacijski učinak većih poreznih davanja? – Svaki euro koji ne funkcionira u ekonomiji smanjuje agregatnu potražnju. Novac koji akteri nemaju djeluje time antiinflacijski – kaže ministar. Na otprilike 1800 srednjih i velikih poduzeća odrazit će se i uvođenje poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, no izuzeti su ekstenzivni izvoznici, oni koji više od 50 posto prihoda ostvaruju izvan Hrvatske. U primjeni, dobit iz 2026. Ministarstvo će uspoređivati s prosjekom postignutim u tri prethodne godine i amnestirat će 15-postotno odstupanje koje će smatrati rastom produktivnosti. Sve iznad toga smatra se prekomjernom profitnom maržom koja će ubuduće biti oporezivana stopom od 50 posto. Ova je mjera izazvala najveći interes javnosti, ponajprije poslodavaca, te je priopćenje u kojem prosvjeduje jer, kako kažu, nije bila uključena u njezino donošenje, objavila i Udruga Glas poslodavaca.

– Proteklih nekoliko mjeseci imali smo intenzivne konzultacije, ponajprije s Hrvatskom udrugom poslodavaca, čiji su rezultat prilagodbe i usklađenja – ukupno ih je 12. Ovaj porez ima ponajprije preventivni karakter, najavljen je u svibnju za ovu profitnu godinu, imaju priliku do kraja godine korekcijom marži izbjeći ovaj oblik oporezivanja. Svi za koje se smatra da svojim neodgovornim ponašanjem mogu doprinositi inflaciji bit će ovako demoralizirani da to rade – poručio je ministar, a za UGP je rekao kako kontinuirano komunicira s hrvatskom javnošću, a da pritom nije konstruktivno komunicirao s institucijama hrvatske vlasti.

Ukida se porez na mirovine



– U sustavu svi trebamo preuzeti svoj dio odgovornosti. Vidite o kojim je iznosima na godišnjoj razini riječ. Pozivam vas da i vi napravite analizu koji je to porezni tretman adekvatan za krevet koji se prodaje za 150 eura za noć. Mislim da se 99 posto građana slaže da cijena paušalnog poreza u najrazvijenijim zonama po apartmanu bude 150, a ne 100 eura godišnje te u drugoj kategoriji 100 umjesto 70 – kaže. Ukidanje poreza na dohodak na mirovine (maksimalni je 11,5 posto) mjera je pomoći umirovljenicima, grupaciji najpogođenijoj inflacijom. – To je nekih 180 milijuna eura za koje omogućavamo da se prelije u njihove novčanike. Budući da su to prihodi jedinica lokalne samouprave, radit ćemo na tome da se taj iznos za ovu godinu kompenzira. Mjera obuhvaća 541 tisuću korisnika – prokomentirao je Ćorić te najavio da očekuju pozitivne vijesti ovaj petak kad će objaviti nove brojke za inflaciju za koju je, kaže, Vladin cilj svesti je početkom sljedeće godine na prosjek EU.

Kad je posrijedi rast cijena goriva, Ćorić vjeruje da će nadolazeći tjedni dovesti do deeskalacije što će utjecati na pad cijena, a "dvotjedno ispadanje" smatra nerealnim povodom za prelijevanje na cijene ostalih roba: "Za takav spillover još nisam čuo u ekonomiji", kaže. Vlada više nema prostora za smanjenje trošarina na dizel, a za benzin ima još za nekoliko centi te će se, u slučaju potrebe, od početka kolovoza morati osloniti na prostor koji nam je odobren za smanjenje europskih trošarina, što je iznos do 21 eurocent. – No s obzirom na nepredvidivost događanja na Bliskom istoku, tu ćemo mogućnost iskoristiti isključivo ako se stvori prijeka potreba – najavio je ministar.