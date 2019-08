Što znači presuda? ‘Za dom spremni’ odsad je u pjesmi Čavoglave zabranjen

Visoki prekršajni sud kaznio je novčanom kaznom od 765 kuna makarskog pjevača Marija Rosu jer je na početku pjesme Bojna Čavoglave uzviknuo ‘Za dom spremni’, kako to i inače uzvikne izvorni izvođač i autor te pjesme Marko Perković Thompson. Presuda Visokog prekršajnog suda donesena je u lipnju ove godine, a odnosi se na Rosino izvođenje Čavoglava 2015. u Makarskoj prilikom obilježavanja 20. godišnjice Oluje. To je prva pravomoćna presuda kojom se kažnjava uzvikivanje ustaškog pozdrava na početku pjesme Čavoglave.

Službeni ustaški pozdrav

Roso je zbog uzvika ‘Za dom spremni’ proglašen krivim i na Prekršajnom sudu Split – Stalna služba u Makarskoj, a on se na tu presudu žalio Visokom prekršajnom sudu. Kako su prenijeli mediji, u presudi Visokog prekršajnog suda navodi se da je pozdrav ‘Za dom’ i ‘Za dom spremni’ korišten i kao službeni pozdrav ustaškog pokreta u NDH koji je nastao od fašizma i utemeljen je na rasizmu i time simbolizira mržnju prema ljudima različite rase, vjerskog i etničkog identiteta. Tročlano sudsko vijeće Visokog prekršajnog suda pri tome nije uvažilo Rosinu obranu da je Čavoglave otpjevao prema izvornom tekstu te pjesme koja je i objavljena u Službi zaštite autorskih muzičkih prava Hrvatskog društva skladatelja.

Suci su zaključili da je Roso mogao i trebao biti svjestan mogućeg negativnog utjecaja izvikivanja tog izraza pa se trebao suzdržati od takvog ponašanja. Ustaškim pozdravom ‘Za dom spremni’ bavilo se i Vijeće za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima kojim je predsjedao akademik Zvonko Kusić. On nam je kazao da ne može ulaziti u konkretne slučajeve pa tako ni u presudu Visokog prekršajnog suda. No podsjeća na to da je Vijeće u vezi s tim pozdravom dalo smjernice na temelju kojih zakonodavac može donijeti nove zakone, što se ne preporučuje, ili pojasniti postojeću regulativu. Akademik Kusić tako objašnjava da u smjernicama, koje su napisane na 30 stranica, stoji preporuka o tome što je protuustavno korištenje tog pozdrava, a što je iznimka.

– U preambuli Ustava navodi se da je Republika Hrvatska nastala nasuprot NDH i na temelju ZAVNOH-a, ali i Domovinskog rata. Stoga se iznimka odnosi na one koji su te oznake i pozdrav koristili u Domovinskom ratu, a država tad nije reagirala na to. Dakle, taj se pozdrav može koristiti u komemorativne svrhe. Na sudovima je odluka je li intencija korištenja tog pozdrava komemoracija ili provokacija – tumači Kusić.

On napominje da te smjernice još uvijek nisu ugrađene u normativne akte. Ističe i to da sud uvijek procjenjuje kamo to spada, tko je taj pozdrav koristio, zašto... To je pitanje, kaže, autonomije sudova i kako će se oni usuglasiti.

Presudu Visokog prekršajnog suda komentirao nam je i predsjednik Županijskog suda u Zagrebu Ivan Turudić.

– Stvari doista nisu crno-bijele. Treba biti pošten i kazati da je pjesma Čavoglave nastala prije 28 godina, toliko se godina izvodila na koncertima, puštala na HRT-u, nema vojnika, a i sâm sam to bio, koji je nije pjevao ili barem slušao. I njezin autor 28 godina pjevao ju je u izvornom obliku, pa i na raznim svečanostima koje su se održavale uz blagoslov države, i on zato doista ima osnovu vjerovati da je to bilo dopušteno – kaže Turudić.

Pravno tumačenje

No dodaje da je sada, odlukom Visokog prekršajnog suda, takvo izvođenje zabranjeno i bit će zabranjeno osim u slučaju, kaže, da se dogodi da neko drugo sudsko vijeće Visokog prekršajnog suda odluči drukčije.

Naime, ako bi se dogodilo da neko drugo vijeće Visokog prekršajnog suda donese suprotnu odluku, što se može, a i ne mora dogoditi, tada se, kaže Turudić, moraju sastati sva vijeća Visokog prekršajnog suda te donijeti pravno shvaćanje koje će vrijediti za cijeli Visoki prekršajni sud.

– Do tada imamo tu odluku koju imamo i ona se mora poštivati. Ona vrijedi i za DORH i za policiju dok se eventualno ne donese druga, a to se nikada ne mora dogoditi – objašnjava Turudić.

Odatle proizlazi da je od danas pjevanje ZDS u pjesmi Čavoglave zabranjeno i da bi za svako kršenje toga trebala ići prekršajna prijava zbog ugrožavanja javnog reda i mira