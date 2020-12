Što stoji iza sukoba Vlade i pet članova Savjeta?

Molekularni biolog, prof. dr. sc. Nenad Ban potvrdio je sinoć kako nije više član Vladinog Znanstvenog savjeta za borbu protiv pandemije koronavirusa. Uz njega, još četvero znanstvenika koji su potpisali apel zbog zabrinutosti širenja drugog vala pandemije i velikog broja žrtava, Andreja Ambriović Ristov, Petra Klepac, Igor Rudan i Branko Kolarić, dobili su, prema informacijama jednog od članova, istu poruku.

– Istina je, barem što se mene tiče. Žao mi je zbog toga, ali to što više nisam u ovoj formalnoj ulozi me neće spriječiti da uvijek ponudim svoj savjet ili mišljenje koje je shodno situaciji koliko mi znanje dopušta. Nadam se da će to koji puta pomoći da se lakše nosimo s teškom situacijom s kojom smo svi suočeni. To sam poručio i premijeru – kazao je prof. dr. sc. Nenad Ban.

No glasnogovornik Vlade Marko Milić, nakon što je tu informaciju prvi objavio Večernji list, nakon dosta vremena neodgovaranja na upit, javlja kako "što se tiče Vlade, svi koji su potpisali apel su i dalje članovi Znanstvenog savjeta-

- Predsjednik Vlade nije donio odluku o njihovom izbacivanju. Zahvaljujemo onim članovima Znanstvenog savjeta koji su ovu netočnu informaciju prenijeli medijima. To je sigurno bio "epidemiološki”, a ne politički potez - poručuje, ne bez sarkazma.

Drugi znanstvenici iz Savjeta nisu bili spremni neanonimno komentirati vijest, iako su je u razgovoru potvrdili. S druge strane, glasnogovornik Vlade ponudio je sljedeće objašnjenje, iz kojeg se iščitava kako je pozadina nesuglasica - a očito se ne mogu složiti niti jesu li izbačeni ili nisu - politički, a ne samo epidemiološki angažman. Posebno sporno je što su apostrofirani znanstvenici tražili izbacivanje Gordana Lauca, a nisu ni najavili da će potpisati i objaviti apel.

- Predstojnik ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka-Petešić kontaktirao je jučer gospodina Kolarića, gospođu Ambriović-Ristov i gospodina Bana, dok gospodin Rudan i gospođa Klepac nisu uzvratili poziv. Rekao im je da je međusobno povjerenje narušeno i da suradnja, koja je i dosad bila na dobrovoljnoj bazi, nema smisla ako pojedini članova Znanstvenog savjeta u subotu poslijepodne obave višesatne razgovore s njime o aktualnoj epidemiološkoj situaciji i restriktivnim mjerama. Potom, bez ikakve prethodne najave, u nedjelju prijepodne upućuju apel hrvatskoj javnosti, koji po sadržaju to nije, i kojim se neskriveno proziva Vladu i Stožer civilne zaštite, i to bez navođenja ikakvih konkretnih prijedloga o mjerama koje treba poduzeti u borbi protiv COVID-19 i iznose političke optužbe - kaže Milić.

Spornim se pokazala objava apela u kojem je 26 liječnika i znanstvenika, među kojima je i petero članova Znanstvenog savjeta, upozorilo je na netransparentnu komunikaciju oko epidemije i na mjere koje se politiziraju. Iako je Znanstveni savjet jako dobro surađivao više od pola godine, u drugom valu došlo je, naime, da raslojavanja na “dvije struje” koje su i javno vodile veoma žestoke polemike.

– Željeli bismo se ograditi od svih izjava koje su temeljem pogrešnih podataka uvjeravale javnost tijekom studenog da će epidemija u Hrvatskoj stagnirati ili umanjivati intenzitet, te da nam strože mjere nisu potrebne ili da nisu učinkovite. Ograđujemo se i od procjena da je virus na bilo koji način oslabio, jer one nisu u skladu sa znanstvenim spoznajama – piše u apelu, koji su, osim ovih petero znanstvenika potpisali i Ivan Đikić, Igor Štagljar, Luka Čičin-Šain… koji nikad nisu ni bili pozvani u Vladin Savjet.

Iz Vlade pak poručuju kako od početka epidemije transparentno upravljaju krizom, tako da je javnost o svemu informirana.

- Uvažavamo i slušamo struku u cijeloj njenoj širini s nerijetko oprečnim stavovima, i kroz konzultacije sa Znanstvenim savjetom u njegovoj interdisciplinarnosti i kroz rad Stožera civilne zaštite RH. To ćemo činiti i dalje, uvažavajući i različita mišljenja epidemiologa i znanstvenika. No podsjećamo, Znanstveni savjet savjetuje, a Stožer stručno razmatra te i druge, ne-epidemiološke parametre i saznanja, te predlaže mjere, a Vlada odlučuje i provodi ih, za što ima odgovornost i demokratski legitimitet - zaključuje Vladin glasnogovornik.

