Britanci preusmjeravaju turiste od Hrvatske? Pazite što su objavili: 'Isto kao njihovo, ali jeftinije'

BBC je sastavio popis neobičnih i sve popularnijih turističkih odredišta koja bi mogla obilježiti 2026. godinu, a zajednički nazivnik im je autentičnost, povoljnije cijene i odmak od klasičnih prenapučenih ljetovališta. Prema procjenama britanskog udruženja putničkih agencija ABTA, sve više turista traži iskustva izvan standardnih “all inclusive” aranžmana, dok čak dvoje od petero Britanaca planira godišnji odmor provesti u zemlji u kojoj još nikada nisu bili.

Na promjene u izboru destinacija utječu i geopolitičke okolnosti, uključujući rat na Bliskom istoku, ali i rast troškova života te strah od poremećaja u zračnom prometu. Zbog toga dio putnika bira bliže i pristupačnije europske lokacije. Na vrhu popisa našla se Crna Gora, koju društvene mreže sve češće promoviraju kao skriveni dragulj Mediterana. Britanska blogerica Em opisala ju je kao “Hrvatsku, ali jeftiniju”, ističući da nudi spoj gradskog odmora i ljetovanja na moru, ali uz osjetno niže cijene. Prednost Crne Gore je i njezina veličina – turisti u kratkom vremenu mogu spojiti plaže, planine, povijesne gradove i izlete željeznicom, a mnogi je kombiniraju s posjetom Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

BBC navodi i da sve više zanimanja privlači baltička obala, odnosno Estonija, Finska i Litva. Gradovi poput Tallinna i Helsinkija povezani su trajektnim linijama, a regija privlači one koji žele ljetni odmor bez ekstremnih vrućina kakve su česte u južnoj Europi. Litva se posebno izdvaja bogatom poviješću i UNESCO-vom baštinom, dok njemački otok Rügen, poznat po bijelim stijenama i netaknutoj prirodi, sve više privlači putnike željne mirnijeg odmora.

Među najbrže rastućim destinacijama nalazi se i Albanija, koju mnogi nazivaju “Maldivima Europe”. Tirkizno more, bijele plaže i znatno niže cijene nego u Grčkoj ili Italiji glavni su aduti albanske rivijere. Putnici često dolaze preko Krfa, odakle trajektom za svega pola sata stižu u Sarandu. Uz obalu, BBC ističe i povijesne gradove Berat i Gjirokastër, poznate po kamenim kućama i bogatoj kulturnoj baštini. Iako je Španjolska i dalje najpopularnije odredište britanskih turista, sve više putnika okreće se manje razvikanoj sjevernoj regiji. Asturias i La Rioja privlače kombinacijom oceanske obale, zelenih planina, gastronomije i vina. San Sebastián i Bilbao navode se kao gradovi koji još nude turističku infrastrukturu, ali bez gužvi kakve prate Barcelonu ili Costa del Sol.