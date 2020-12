Ban potvrdio da više nije član Savjeta: 'To me neće spriječiti da ponudim svoj savjet ili mišljenje'

Petero je znanstvenika i potpisnika pisma apela upućenog javnosti i Vladi izbačeno iz vladinog Znanstvenog savjeta. Bez službenog objašnjenja i sami akteri ovog događaja nisu bili još spremni komentirati ovakav epilog drame u Znanstvenom savjetu, no molekularni biolog, prof. dr. sc. Nenad Ban potvrdio nam je kako više nije član tog tijela.

– Istina je, barem što se mene tiče. Žao mi je zbog toga, ali to što više nisam u ovoj formalnoj ulozi me neće spriječiti da uvijek ponudim svoj savjet ili mišljenje koje je shodno situaciji koliko mi znanje dopušta. Nadam se da će to koji puta pomoći da se lakše nosimo s teškom situacijom s kojom smo svi suočeni. To sam poručio i premijeru – rekao nam je Ban, jedan od ukupno 15 članova Znanstvenog savjeta.

- Mislim da su mjere koje su uvedene u posljednjih tjedan dva ispravne i da će uroditi plodom ako će ih se ljudi pridržavati. Međutim, to se neće dogoditi preko noći i zato svi moramo biti spremni za trku na duže pruge - dodaje Ban.

Osim njega, u Savjetu se više ne nalaze Andreja Ambriović Ristov, Petra Klepac, Branko Kolarić i Igor Rudan.

VIDEO Epidemiolog Branko Kolarić: "Nije problem u učionici i školi, nego u putu djece do škole. Javnom prijevozu, tramvaju i autobusu."