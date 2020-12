Večernji saznaje: Petorici potpisnika apela Vlada otkazala suradnju u Znanstvenom savjetu!

Kako, prema neslužbenim informacijama, doznaje Večernji list, premijer Andrej Plenković donio je odluku o izbacivanju iz vladinog Znanstvenog savjeta petorice znanstvenika, potpisnika pisma apela upućenog javnosti i Vladi Republike Hrvatske, Andreju Ambriović Ristov, Nenada Bana, Petru Klepac, Branka Kolarića i Igora Rudana. Tim potezom izbačena su tri epidemiologa te je sada u savjetu, kao epidemiolog, ostao samo Krunoslav Capak.

Ono što je interesantno, da potpisnici "spornog" apela već duže vrijeme traže od premijera Andreja Plenkovića da izbaci Gordana Lauca zbog njegovih kontradiktornih izjava glede pandemije Covida-19.

Smjena članova Znanstvenog savjeta došla je u vrijeme kada je župan Varaždinske županije, Radimir Čačić, za RTL Danas ponovno prokomentirao svoju raniju izjavu kako su odgovorni u državi svjesno lagali.

- Da li iz neznanja, da li iz politikantstva, ne ulazim u to, ali najsvježiji takav primjer neznanja ili nekih drugih razloga je gospodin Lauc neki dan. Gdje čovjek izgovara gluposti koje normalan čovjek ne može ni čuti, a kamoli izgovoriti. Njegova izjava da cjelokupna priča će polako stati, jer da na broj zaraženih koje imamo otprilike pet do deset puta, dakle uzmite prosječno sedam i pol je više zaraženih koji nisu evidentirani. Varaždinska županija danas ima deset i pol tisuća zaraženih, pomnožite to s polovicom toga što je on rekao, dakle to je negdje 78 000. 78 000 prema procjeni stručnjaka koji je član znanstvenog vijeća Vlade. Znanstvenik! Od 160000 građana županije, svaki drugi je zaražen. Dal se to vama čini sasvim glupim ili ekstremno glupim? - pitao je Čačić.

Prof. dr. sc. Ivan Đikić poznat je po svojem kritičkom mišljenju koja frekventno iznosi javno, pa je tako nedavno bio kritičan i prema vladi i Znanstvenom savjetu.

- Nije problem u izoliranim izjavama kolege Lauca nego je problem Vlade RH koja tolerira takve izjave bez i jedne ozbiljne reakcije. Premijer Plenković preuzeo je takve savjete ignoriranja opasnosti virusa tijekom studenog što je dovelo do ove katastrofalne situacije sa širenjem COVIDa-19 u Hrvatskoj i veliki brojem umrlih. Osim toga postoje ozbiljne sumnje da je nekoliko članova Znanstvenog savjeta u sukobima interesa jer imaju svoje privatne firme, bolnice ili institut a nisu deklarirali sukob interese u diskusijama i savjetima - naveo je nedavno prof. Đikić za Večernji list.

- Velika većina stručnjaka iz svijeta i Hrvatske samo brane točne znanstvene podatke bez ikakvih osobnih interesa osim znanstvene čestitosti i stručnosti. U toj grupi nalazi se na temelju njihovih javnih izjava u medijima i sedam članova znanstvenog savjeta - Rudan, Klepac, Ristov, Ban, Car, Kolarić, Polašek, te brojni stručnjaci kao Ramadan, Trampuž, Čičin-Šain, Jonjić, Štagljar, Lenhard, Trobonjača, Kutleša, Srića i mnogi mnogi drugi..., kaže dr. Đikić.

Govoreći o sukobima hrvatskih znanstvenika koji su se odvijali na društvenim mrežama, prof. dr. sc. Nenad Ban rekao je kako se 'u znanstvenim diskusijama zaključci se moraju donositi na osnovi podataka i uz procjenu koliko su podaci pouzdani'

- Ako netko krivo interpretira rezultate to će vrlo brzo postati očito u znanstvenim krugovima te će ta osoba vrlo brzo izgubiti kredibilitet, međutim takve izjave će se, na žalost, usprkos tome vrlo uspješno siriti medijima. Složio bih se s mišljenjem mnogih naših znanstvenika i epidemiologa, kao što su na primjer Igor Rudan, Ivan Đikić, Igor Štagljar, Branko Kolarić, Andrea Ambriović Ristov, Luka ČiČin-Šain, Stipan Jonjić, Ozren Polašek, Petra Klepac i Josip Car koji več mjesecima daju vrlo konkretne prognoze što se tiče širenja virusa i preporuke kako se najuspješnije boriti protiv epidemije. Od nekih drugih kolega smo, na žalost, čuli mnoge jako samopouzdane ali često kontradiktorne i zbunjujuće izjave - rekao je.

