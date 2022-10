Što se pisalo o ubojstvo Ivane Hodak 2008. godine? Sanader je smijenio dvoje ministara i ravnatelja policije

Istoga dana kada je ubijena Ivana Hodak, u Zagrebu je ubijena i 17-godišnja učenica Nika Deković koju je ubio zaštitar Andrija Jauk (25). Tadašnji premijer Ivo Sanader na ta ubojstva je odgovorio iznenadnom smjenom dvoje ministara i glavnog ravnatelja policije. Opozicija je dugo tražila da bude smijenjen Berislav Rončević, no Sanader je toj ustrajnosti oporbe odlijevao sve do kobnog 6. listopada kada je nakon konzultacija u Vladi i sa šefom države, odlučio da dosadašnji ministar unutarnjih poslova mora otići. U paketu s Rončevićem otišla je i ministrica pravosuđa Ana Lovrin te glavni ravnatelj policije Marijan Benko koji je netom prije toga dobio još jedan mandat.

Na Rončevićevo mjesto došao je tadašnji ravnatelj SOA-e Tomislav Karamarko, a za ministra pravosuđa imenova je Ivan Šimonović. U Vladi je tada dogovoreno i da se pripremi zakon koji je radno nazvan ‘Antimafijaški zakon’. S predsjednikom Mesićem dogovorena je i hitna sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost.

- Nije važno tko će biti iz koje stranke. Važno je da se svi skupa odlučno obračunamo s kriminalom. Tražim od policije i od svih mjerodavnih institucija da svoj posao obavljaju na način zbog kojeg su postavljeni - kazao je tada Sanader.

Vjerovalo se tada da je ubvojstvo povezano i sa slučajem Zagorec budući da je upravo on bio najveći klijent Zvonimira Hodaka, oca ubijene Ivane.

- Tko bi, do Ivanina ubojstva, u Hrvatskoj uopće i mogao pomisliti da će u nas započeti i ovakve egzekucije. Ima li ubojstvo Ivane Hodak izravne veze s tonama tajni koje prekrivaju slučaj Zagorec, to je znak da je ovo društvo suočeno s nekim beskrupuloznim,

okrutnim igračima. Ovim ubojstvom oni su destabilizirali obranu Zagorca. Odvjetnik Hodak savjetovao je Zagorcu da se brani šutnjom. Zasad. Pitanje je, hoće li, shrvan od boli, uopće i moći nastaviti posao. Ili će, naprotiv naći snage da pronađe motiv i

ubojice svoje jedinice? - pisao je tada Večernji list.

U životnom intervjuu za Večernji list Ljerka Mintas Hodak u travnju prošle godine rekla je da joj nikada nije žao kada je pitaju za kćer.

- Nije mi žao kada me pitaju jer to znači da je još živa u sjećanjima ljudi i to mi je jako drago. Posebno to osjećam u društvu njezinih prijateljica, svjesna da nas Ivana drži na okupu - kazala je. Snagu da nastavi sa životom nakon kćerine smrti dala joj je vjera i Božja milost.

- Bol nikada nije manja, ali jest drukčija. U početku sam se borila s razmišljanjima da nikada neću vidjeti njezinu udaju, njezinu djecu, a onda sam s vremenom shvatila da je to ništa drugo nego samosažaljenje i da ne žalim za njom, nego za sobom. Ne prođe dan da je se ne sjetim, da nisam s njom i da ne razmišljam kako bi ona u danoj situaciji reagirala. Nekako se naučite nositi s time i živjeti, jednostavno, to postaje dio vašeg života. To vam je kao kad čovjek bude oduzet pa živi dalje, morate se naučiti živjeti s time. Ne možete zaboraviti da nemate nogu ili ruku ili da ne možete hodati, nego jednostavno nastojite iz toga izvući maksimum koji možete. I to nije moja zasluga, već milost Božja koju sam dobila jer bi bilo logičnije da zaglibim. I zato sam beskrajno zahvalna Bogu - kazala je Ljerka Mintas Hodak.