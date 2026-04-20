Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 177
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SUDJELOVAO NA BILATERALNOM SASTANKU

FOTO Američki veleposlanik pri NATO-u stigao u Zagreb: Anušić mu pokazao Hrvatski arsenal

Foto: MORH/F.Klein
1/13
VL
Autor
Večernji.hr
20.04.2026.
u 16:49

Veleposlaniku Whitakeru u vojarni na Plesu prikazani su višenamjenski borbeni avioni Rafalei, helikopteri Black Hawk, borbeno oklopno vozilo Patria, Bradley, RIB brodice, vozila MRAP te Orqini dronovi.

Prisutnost međunarodne zajednice, posebno američkih snaga, na jugoistoku Europe izuzetno je važno za očuvanje mira, poručio je Anušić Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić sastao se danas s veleposlanikom Sjedinjenih Američkih Država pri NATO-u Matthewom Whitakerom. Bilateralni sastanak te izložba moderne opreme i tehnike Hrvatske vojske održani su u vojarni “Pukovnik Marko Živković” na Plesu.

SAD je najvažniji saveznik Republike Hrvatske u području sigurnosti i obrane, što je potvrđeno i na današnjem sastanku, na kojem su ministar Anušić i veleposlanik Whitaker razgovarali o situaciji na jugoistoku Europe, Bliskom istoku i u Ukrajini, o opremanju i modernizaciji Hrvatske vojske u suradnji sa SAD-om te o NATO-u u kontekstu sve složenijih geopolitičkih odnosa u Europi i svijetu. Ministar Anušić naglasio je kako je doprinos SAD-a u KFOR-u, NATO-ovoj operaciji potpore miru na Kosovu u kojoj hrvatski kontingent sudjeluje sa 151 pripadnikom, od izuzetne važnosti za očuvanje stabilnosti i sigurnosti tog dijela Europe.

“Prisutnost međunarodne zajednice, a posebno američkih snaga, na Kosovu, odnosno na jugoistoku Europe temeljni je sigurnosni stup koji omogućuje stabilnost i mir na tom području”, poručio je ministar Anušić. Ministar Anušić istaknuo je kako je posebno u uvjetima sigurnosno narušenih okolnosti važno održati snažan NATO, jednako kao što i europske zemlje trebaju preuzeti veću odgovornost za sigurnost Europe i ulagati u svoje oružane snage. U tom kontekstu, Hrvatska je u 2025. godini ispunila NATO cilj te smo dosegnuli 2,10 posto BDP-a obrambenih izdvajanja i čak 34 posto za opremu i modernizaciju. Ta ćemo izdvajanja postupno povećavati do 3 posto BDP-a u 2030. godini te 3,5 posto do 2035. godine.

Hrvatska vojska u svjetlu povećanih obrambenih izdvajanja prolazi povijesnu modernizaciju, a najznačajniji bilateralni projekti koji se provode u suradnji s Vladom SAD-a trenutačno su projekti nabave osam raketnih sustava HIMARS te osam helikoptera Black Hawk koji će Hrvatskoj vojsci biti isporučeni 2028. godine.

Veleposlaniku Whitakeru u vojarni na Plesu prikazani su višenamjenski borbeni avioni Rafalei, helikopteri Black Hawk, borbeno oklopno vozilo Patria, Bradley, RIB brodice, vozila MRAP te Orqini dronovi. Na bilateralnom sastanku sudjelovao je i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid koji je veleposlanika Whitakera upoznao sa sposobnostima Hrvatske vojske. Veleposlanik Whitaker zajedno s ministrom Anušićem danas je posjetio i tvrtku DOK-ING gdje su mu prezentirani proizvodi i kapaciteti te tvrtke.

Ključne riječi
Ivan Anušić MORH

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!