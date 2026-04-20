FOTO Američki veleposlanik pri NATO-u stigao u Zagreb: Anušić mu pokazao Hrvatski arsenal

Prisutnost međunarodne zajednice, posebno američkih snaga, na jugoistoku Europe izuzetno je važno za očuvanje mira, poručio je Anušić Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić sastao se danas s veleposlanikom Sjedinjenih Američkih Država pri NATO-u Matthewom Whitakerom. Bilateralni sastanak te izložba moderne opreme i tehnike Hrvatske vojske održani su u vojarni “Pukovnik Marko Živković” na Plesu.

SAD je najvažniji saveznik Republike Hrvatske u području sigurnosti i obrane, što je potvrđeno i na današnjem sastanku, na kojem su ministar Anušić i veleposlanik Whitaker razgovarali o situaciji na jugoistoku Europe, Bliskom istoku i u Ukrajini, o opremanju i modernizaciji Hrvatske vojske u suradnji sa SAD-om te o NATO-u u kontekstu sve složenijih geopolitičkih odnosa u Europi i svijetu. Ministar Anušić naglasio je kako je doprinos SAD-a u KFOR-u, NATO-ovoj operaciji potpore miru na Kosovu u kojoj hrvatski kontingent sudjeluje sa 151 pripadnikom, od izuzetne važnosti za očuvanje stabilnosti i sigurnosti tog dijela Europe.

“Prisutnost međunarodne zajednice, a posebno američkih snaga, na Kosovu, odnosno na jugoistoku Europe temeljni je sigurnosni stup koji omogućuje stabilnost i mir na tom području”, poručio je ministar Anušić. Ministar Anušić istaknuo je kako je posebno u uvjetima sigurnosno narušenih okolnosti važno održati snažan NATO, jednako kao što i europske zemlje trebaju preuzeti veću odgovornost za sigurnost Europe i ulagati u svoje oružane snage. U tom kontekstu, Hrvatska je u 2025. godini ispunila NATO cilj te smo dosegnuli 2,10 posto BDP-a obrambenih izdvajanja i čak 34 posto za opremu i modernizaciju. Ta ćemo izdvajanja postupno povećavati do 3 posto BDP-a u 2030. godini te 3,5 posto do 2035. godine.

Hrvatska vojska u svjetlu povećanih obrambenih izdvajanja prolazi povijesnu modernizaciju, a najznačajniji bilateralni projekti koji se provode u suradnji s Vladom SAD-a trenutačno su projekti nabave osam raketnih sustava HIMARS te osam helikoptera Black Hawk koji će Hrvatskoj vojsci biti isporučeni 2028. godine.

Veleposlaniku Whitakeru u vojarni na Plesu prikazani su višenamjenski borbeni avioni Rafalei, helikopteri Black Hawk, borbeno oklopno vozilo Patria, Bradley, RIB brodice, vozila MRAP te Orqini dronovi. Na bilateralnom sastanku sudjelovao je i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid koji je veleposlanika Whitakera upoznao sa sposobnostima Hrvatske vojske. Veleposlanik Whitaker zajedno s ministrom Anušićem danas je posjetio i tvrtku DOK-ING gdje su mu prezentirani proizvodi i kapaciteti te tvrtke.