Hrvatska spremna kao nikada do sada: Stigla moćna pojačanja za borbu protiv vatrene stihije

Zrakoplovno-tehnički centar d.d. je 20. travnja 2026. godine predao Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu protupožarni zrakoplov Canadair CL-415, čime je uspješno nastavljena priprema flote za protupožarnu sezonu 2026. Riječ je o petom zrakoplovu Canadair na kojem su dovršeni svi planirani radovi u okviru programa održavanja. U skladu s najvišim stručnim i sigurnosnim standardima na zrakoplovu je obavljen godišnji pregled, kao i ostali potrebni radovi, a sve ciljem osiguravanja pouzdanosti i sigurnosti za protupožarne aktivnosti koje se očekuju tijekom ljetnih mjeseci, priopćili su iz Zrakoplovno-tehničkog centra.

Iz Zrakoplovno-tehničkog centra ističu kako su ove godine prvi put već u travnju završeni radovi na ukupno 11 od 12 protupožarnih zrakoplova – pet Canadaira i svih šest Air Tractora. Naglašavaju da je riječ o značajnom iskoraku u pravodobnoj pripremi flote, kojim je osigurana visoka razina spremnosti za nadolazeću sezonu požara. Dodaju kako su kontinuirano unaprjeđenje radnih procesa, ulaganja u stručno usavršavanje te poboljšanje materijalnih prava zaposlenika bili ključni čimbenici za postizanje takvog rezultata.

„Rezultati koje ostvarujemo pokazatelj su visoke razine organiziranosti, stručnosti naših zaposlenika i kontinuiranog unaprjeđenja rada. Isporukom petog Canadaira i prethodno svih šest Air Tractora ZTC je još jednom potvrdio kako ima ključnu ulogu u sustavu zaštite od požara i domovinske sigurnosti“, izjavio je predsjednik Uprave Ivica Vidović. Dodao je kako je pravodobna isporuka zrakoplova od iznimne važnosti za zaštitu ljudi, imovine i prirodnih resursa Republike Hrvatske: "Zrakoplovno-tehnički centar će nastaviti ulagati napore u održavanje i razvoj kapaciteta, s ciljem pružanja pouzdane i pravodobne potpore Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu te cjelokupnom sustavu zaštite od požara Republike Hrvatske."