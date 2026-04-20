MOŽEMO MIRNO SPAVATI?

Hrvatska spremna kao nikada do sada: Stigla moćna pojačanja za borbu protiv vatrene stihije

Zemunik: 20. obljetnica akrobatske grupe “Krila Oluje”
Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
Mateja Papić
20.04.2026.
u 16:00

Iz Zrakoplovno-tehničkog centra ističu kako su ove godine prvi put već u travnju završeni radovi na ukupno 11 od 12 protupožarnih zrakoplova – pet Canadaira i svih šest Air Tractora.

Zrakoplovno-tehnički centar d.d. je 20. travnja 2026. godine predao Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu protupožarni zrakoplov Canadair CL-415, čime je uspješno nastavljena priprema flote za protupožarnu sezonu 2026. Riječ je o petom zrakoplovu Canadair na kojem su dovršeni svi planirani radovi u okviru programa održavanja. U skladu s najvišim stručnim i sigurnosnim standardima na zrakoplovu je obavljen godišnji pregled, kao i ostali potrebni radovi, a sve ciljem osiguravanja pouzdanosti i sigurnosti za protupožarne aktivnosti koje se očekuju tijekom ljetnih mjeseci, priopćili su iz Zrakoplovno-tehničkog centra.

Iz Zrakoplovno-tehničkog centra ističu kako su ove godine prvi put već u travnju završeni radovi na ukupno 11 od 12 protupožarnih zrakoplova – pet Canadaira i svih šest Air Tractora. Naglašavaju da je riječ o značajnom iskoraku u pravodobnoj pripremi flote, kojim je osigurana visoka razina spremnosti za nadolazeću sezonu požara. Dodaju kako su kontinuirano unaprjeđenje radnih procesa, ulaganja u stručno usavršavanje te poboljšanje materijalnih prava zaposlenika bili ključni čimbenici za postizanje takvog rezultata.

„Rezultati koje ostvarujemo pokazatelj su visoke razine organiziranosti, stručnosti naših zaposlenika i kontinuiranog unaprjeđenja rada. Isporukom petog Canadaira i prethodno svih šest Air Tractora ZTC je još jednom potvrdio kako ima ključnu ulogu u sustavu zaštite od požara i domovinske sigurnosti“, izjavio je predsjednik Uprave Ivica Vidović. Dodao je kako je pravodobna isporuka zrakoplova od iznimne važnosti za zaštitu ljudi, imovine i prirodnih resursa Republike Hrvatske: "Zrakoplovno-tehnički centar će nastaviti ulagati napore u održavanje i razvoj kapaciteta, s ciljem pružanja pouzdane i pravodobne potpore Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu te cjelokupnom sustavu zaštite od požara Republike Hrvatske."

FOTO Sinkovići, Zubčić i brojni drugi postali pričuvnici Hrvatske vojke. Objavljeno koliko će zarađivati
Zemunik: 20. obljetnica akrobatske grupe “Krila Oluje”
1/14
ivica vidović kanaderi canadair Canadair CL-415

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar horuk
horuk
16:12 20.04.2026.

Bravo HDZ. Ovi drugi bi to rasprodali, poklonili susjedima ili bi to trunilo u hangarima jer yoga instruktori misle da takvi zrakoplovi štete okolišu.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

