Što se događa u Mađarskoj? Građani na ulicama, raste strah od brutalne izborne kampanje

Trenutno stanje javne rasprave u Mađarskoj dobro se može očitati s ploče prikazane u Facebook-videu premijera Viktora Orbana. Pod naslovom „Glavni proizvođači lažnih vijesti“ nalaze se lica 22 novinarki i novinara mađarskih medija, među njima i medijskih partnera DW-a. Popisi nepoželjnih osoba ili medija nisu novost u Orbanovoj zemlji kojom se sve autoritarnije upravlja: tako se i jedan autor DW-a već ranije pojavio na „popisu neprijatelja“ jednog provladinog lista. Ali ton postaje sve grublji i agresivniji – i to iako je do idućih parlamentarnih izbora još više od pola godine.

Nedavno je samoubojstvo načelnika policije u južnomađarskom gradu Hodmezövasarhelyju šokiralo javnost. Nekoliko dana ranije osobno ga je napao Fideszu blizak lokalni list, nakon što je odobrio održavanje prosvjeda kritičnog prema vladi. Na skupu je bilo i poziva na nasilje. Nije jasno u kojoj je mjeri tragična smrt povezana s javnim napadima – ali uklapa se u sliku zemlje u kojoj se političke rasprave vode sve ogorčenije. „Već dugo svjedočimo kako javni diskurs postaje sve agresivniji: politika stalno stvara slike neprijatelja, dehumanizira skupine i preplavljuje javnost propagandističkim porukama – financiranim iz poreznih prihoda“, kaže pravni i medijski stručnjak Gabor Polyak s Eötvös Lorand sveučilišta u Budimpešti.

Protiv zaoštravanja javne rasprave je prije tjedan dana na ulice Budimpešte izašlo najmanje 50.000 građana, prema procjenama organizatora. Pod motom: „Zraka! – Zauzimanje za slobodan javni prostor i čistu javnu debatu“ na nadstranački skup pozvao je kazališni kolektiv Loupe. Na pozornici su govorili kulturni djelatnici poput komičarke Edine Pottyondy, koja je upozorila na to da vlada „nervnim otrovom propagande" kontrolira javnu raspravu. Povod za prosvjede bile su, prema osnivaču Loupea Tamásu Lengyelu, sveprisutni vladini plakati koji već više od deset godina huškaju protiv uvijek novih neprijatelja – od izbjeglica do ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. „Milijarde poreznih sredstava troše se na dezinformacije i propagandu", kaže glumac Lengyel za DW. „Stoga smo došli na ideju učiniti nešto protiv tih plakata.“ Rezultat prosvjednih aktivnosti do sada: peticija s više od 200.000 potpisa te inicijativa za referendum o zabrani poruka mržnje u javnom prostoru. Lengyel i njegovi suradnici sada čekaju odluku mađarske izbornog povjerenstva.

Samo nekoliko kilometara dalje od demonstracija koje je organizirao Loupe, premijer Viktor Orban je dan ranije na jednom neslužbenom predizbornom događaju ponovno upozorio na navodne neprijatelje Mađarske. Postoje stranke, nevladine organizacije i mediji, rekao je premijer, „koji samo čekaju da provedu upute iz Bruxellesa“. Oni su odgovorni za agresiju i kampanje klevetanja protiv „kršćanskih i nacionalnih umjetnika, medija i stranaka“. Na istom je događaju Orban snimio selfie s autorom jednog ekstremno desnog bloga, na kojem se oporbenog vođu Pétera Magyara redovito naziva stjenicom. Magyarova stranka Tisza, prema aktualnim ispitivanjima, ima dobre šanse da na parlamentarnim izborima u proljeće 2026. pobijedi, te je stoga na meti medijskog aparata Fidesza.

U to spadaju i provladini blogovi i influenceri kod kojih se premijer posljednjih mjeseci češće osobno pojavljuje. Tako primjerice i na YouTube-kanalu repera i Orbanova obožavatelja Lászla Pityingera, zvanog „Dopeman“. On desno-populističkog šefa vlade pohvalno naziva „Don Veto“ – aludirajući na mađarsku politiku blokiranja u Europskoj uniji i na fiktivnog mafijaškog bossa Dona Vita Corleonea iz filmskog serijala „Kum". To što se premijer sada češće osobno pojavljuje u ovom medijskom prostoru jest doduše novo u ovoj predizbornoj kampanji, kaže stručnjak Gabor Polyak. „Ali tko vjeruje da Fidesz u digitalnom prostoru zaostaje, ne shvaća realnost.“

Studija budimpeštanskog think-tanka Political Capital pokazuje da je u Mađarskoj od siječnja do kolovoza 2025. potrošeno oko 5,6 milijuna eura na političko oglašavanje samo na Facebooku – 85 posto toga od strane provladinih aktera. U takozvanim tradicionalnim medijima prevlast Fidesza još je očitija: tako je državna medijska ustanova MTVA, koju je Orban već odavno dovoe na svoj kurs, u prvih šest mjeseci ove godine dobila javna sredstva u visini od oko 80 milijardi forinti (oko 205 milijuna eura).

Brojni privatni portali vijesti i regionalne novine čvrsto su u rukama poduzeća bliskih Fideszu, a najvažnije državno nadzorno tijelo, Medijsko vijeće, popunjeno je stranačkim prijateljima. I zbog toga se nevladina organizacija Reporteri bez granica (RSF) žali na „politički, ekonomski i regulatorni pritisak“ na slobodne medije. U indeksu slobode tiska RSF-a Mađarska se trenutno nalazi na 68. mjestu od 180 zemalja. Kada je Orban 2010. preuzeo svoj drugi mandat nakon četiri godine oporbe, bila je još na 23. mjestu.

Kako bi se slobodni mediji u zemljama poput Mađarske bolje zaštitili, EU je nedavno donijela novi zakon – European Media Freedom Act. Za njegovu provedbu Bruxelles je, međutim, ovisan o državama članicama – a mađarska je vlada već podnijela tužbu protiv njega Europskom sudu pravde. S obzirom na medijske odnose snaga i ukopane pozicije, u dogledno vrijeme se ne očekuje popuštanje javne rasprave. Medijski znanstvenik Gabor Polyak tu osobito vidi odgovornost vladajuće stranke, koja je stalno eskalirajuću retoriku učinila svojom srži: „Mi ovdje praktički već deset godina živimo u trajnoj predizbornoj kampanji, stranka ne može funkcionirati drukčije.“ U mjesecima do izbora u proljeće 2026. Polyak stoga računa s daljnjim zaoštravanjem diskursa: „To će biti vrlo glasno, agresivno i brutalno razdoblje.“