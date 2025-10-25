Neobične ispovijesti ljudi koji su se našli oči u oči sa smrti: 'Vidio sam svoje tete kakve su bile kao mlade žene'

Što se događa kada umremo? To je pitanje koje je zbunjivalo najveće ljudske umove kroz povijest, a sada su znanstvenici napravili korak bliže kako bismo konačno mogli saznati istinu, piše Daily Mail. Istraživači su intervjuirali 48 osoba koje su doživjele iskustva bliska smrti (NDE) i pitali ih što su vidjeli u svojim posljednjim trenucima. Njihovi su odgovori otkrili zapanjujuću raznolikost vizija. Neki su sudionici opisivali viđenja nebeskih bića, dok je jedan čak rekao da je doživio zastrašujuće putovanje u crnu rupu.

Drugi su opisivali veličanstvene vizije s religijskim likovima i dubokim emotivnim iskustvima. Na primjer, jedan sudionik rekao je znanstvenicima: "S lijeve strane preda mnom bile su kamene stepenice, a Isus je bio na vrhu, u bijelom ogrtaču", dok je drugi opisao kako je "Bog je prikazan kao velika svjetlost u daljini".

Neki su ljudi, pak, imali znatno fantastičnije vizije zagrobnog života, s bizarnim elementima koje ne biste našli ni u jednoj biblijskoj priči. Iskustva bliska smrti intenzivna su i često mijenjaju život te se događaju u životno ugrožavajućim situacijama, poput srčanog zastoja ili respiratornog zatajenja. Procjenjuje se da oko četiri do osam posto opće populacije doživi NDE.

Ipak, unatoč relativnoj učestalosti, znanstvenici su se dugo mučili pronaći način da sustavno istraže tako intenzivna i osobna iskustva. U novoj studiji, koja je trenutno u postupku recenzije, istraživači su pokušali kategorizirati NDE-ove intervjuirajući sudionike o njihovim iskustvima

Iznenađujuće, intervjuiranja su pokazala da nijedna osoba nije doživjela potpuno isto iskustvo pri približavanju smrti. Čak i oni koji su imali vizije religijskih likova poput Boga, Isusa ili anđela vidjeli su potpuno različite stvari. Jedan sudionik opisao je kako je "postao svjetlost" i vidio "Isusa s desne strane, s bradom, u ogrtaču, kako pokazuje izlaz".

Drugi je rekao: "Božja sila ušla je sprijeda prema desno. Imao sam osjećaj da želim podići glavu, ali nisam mogao ili sam osjećao da ne bih trebao". Još jedan sudionik dao je iznimno detaljan opis anđela koji ga je posjetio u posljednjim trenucima.

Rekao je da to biće ima "predivna bijela krila, perje nevjerojatno detaljno i slojevito jedno preko drugoga, a lice mu je bilo poput grčkog boga, vrlo simetrično, s sjajnom kosom kakvu viđate na grčkim statuama".

Govoreći za Daily Mail, voditeljica studije, dr. France Lerner s Instituta za matematičke znanosti i primjene u Pekingu, objasnila je kako naš kulturni kontekst pruža okvir za halucinacije koje izaziva NDE. To bi moglo objasniti zašto je jedan sudionik čuo ljude kako čitaju Toru umjesto da vidi kršćansku ikonografiju.

S druge strane, mnoga NDE iskustva uopće nisu imala religijskog sadržaja i sadržavala su klasične elemente poput svijetlih svjetala i dugih tunela. Jedan sudionik opisao je kako je bio obavijen organskim tunelom koji je bio potpuno crn, ali je imao iridescentne osobine.

Drugi je rekao da je bio u središtu ogromnog mjehura svjetlosti, nije vidio rub tog mjehura, potpuno ga je obavijao, "Mogu reći da sam bio dio njega; ta svjetlost bila je najljepša koju sam ikada vidio", rekao je. U nekim jezivim pričama sudionici su čak opisivali susrete s voljenima – uključujući one koji su davno preminuli.

"Vidio sam svoje tete Elizabeth i Linnie onakve kakve su bile kao mlade žene, ja sam ih poznavao tek kada su imale šezdeset ili sedamdeset godina", rekao je jedan sudionik znanstvenicima. Neka NDE iskustva bila su još čudnija, s elementima koji bi se prije uklapali u znanstveno-fantastični film nego u religijski tekst.

Na primjer, jedna osoba prisjetila se crne rupe: "Crna rupa izgleda crno iz daljine. Svjetlost je bila toliko jaka da je bilo teško vidjeti sve boje, ali one su i dalje bile prisutne". Jedan sudionik imao je još neobičniju viziju, tvrdeći da je vidio matricu s mnogo, mnogo točaka mreže, sve povezane međusobno u više dimenzija.

"Osjećao sam da ako uđem u matricu, mogao bih putovati bilo gdje u svemiru, samo razmišljajući o tome", dodao je. Iako su vizije bile izuzetno različite, istraživači su također otkrili da se iskustva odvijaju u četiri različita tipa prostora.

Prvi tip, koji nazivaju A-oblici, uključuje prizore gdje je vidno polje u obliku uskog stošca. Istraživači vjeruju da to može biti uzrokovano smanjenim protokom krvi u mozak, što dovodi do gubitka perifernog vida i stvaranja tunelskog vida.

Takozvani B-oblici i C-oblici odvijaju se u eliptičnim ili lukom oblikovanim područjima i vjerojatno nastaju kada se privremeno izgubi polovica vidnog polja.

Posljednji tip, poznat kao C5-oblici, odvija se unutar punog 360° "elipsoidnog okruženja". Zanimljivo, istraživači su otkrili da ljudi obično napreduju od A-oblika prema C5-obliku kako NDE napreduje, što sugerira da imaju isti fizički uzrok.

Istraživači kažu da su sva NDE iskustva uzrokovana poremećajem u koherenciji između vizualnih i drugih tjelesnih signala koji normalno održavaju naš osjećaj jedinstva tijela. Dr. Lerner objasnila je da oblik NDE-a ovisi o promjenama vidnog polja kada mozak počinje prestajati s radom. Važno je naglasiti da, prema njezinim riječima, to ne znači da postoji odvojena duša ili da je naša svijest sposobna nekako napustiti tijelo.