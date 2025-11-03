Što je potrebno zvijezdama gospodarstva

Živimo u vremenu intenzivnih promjena i globalnih previranja koja kroje našu gospodarsku budućnost. Premda je inozemno okruženje sve složenije, možemo očekivati postojan rast hrvatskog gospodarstva 2026. godine i nastavak približavanja prosječnom standardu života u Europskoj uniji. Neravnoteže pokazatelja koje još postoje znatno su manje u odnosu na ranija razdoblja.

To nam govori o snazi naših gospodarstvenika te ozbiljnim reformskim zahvatima kroz koje je ovo društvo prošlo od osamostaljenja. Ti nam uspjesi moraju služiti kao poticaj za daljnje jačanje ekonomije i otklanjanje preostalih prepreka razvoju.

HGK naglašava potrebu za ubrzanim uvođenjem digitalnih tehnologija u proizvodne procese i poslovne operacije. Ciljane i kvalitetno osmišljene potpore te razvijena digitalna infrastruktura su temelj koji omogućuje tvrtkama da iskoriste polugu digitalizacije za razvoj poslovanja. Bez obzira govorimo li o robotizaciji ili umjetnoj inteligenciji, to podrazumijeva i jasnu strategiju digitalne transformacije, ne nasumičnu primjenu rješenja. Konačni je cilj da gospodarstvenici postanu toliko uspješni da, primjerice, povećanje ulaganja u istraživanje i razvoj postane dio očekivanog razvojnog puta poduzeća. Uloga HGK je biti kvalitetna podrška svima ne bi li što brže i kvalitetnije ostvarili ove ciljeve.

Jačanje gospodarstva treba uključivati mjere za poticanje inovacija i konkurentnosti, održivosti i zelene tehnologije. To je ono što je HGK ljetos predložila Vladi i na čemu nastavljamo raditi s resornim ministarstvima. Naravno, za uspjeh je neizbježno jačanje međunarodne suradnje i povećanje izvoza kroz podršku tvrtkama u pronalaženju stranih partnera, sudjelovanje na međunarodnim sajmovima i unapređenje trgovinskih sporazuma. Hrvatske tvrtke trebaju biti jače uključene u ključne globalne lance vrijednosti.

Potrebno je uskladiti obrazovni sustav s potrebama tržišta rada, što uključuje razvoj strukovnog obrazovanja i programa cjeloživotnog učenja. HGK zagovara blisku suradnju između poslodavaca i obrazovnih institucija kako bi se osigurali kvalificirani kadrovi za buduće potrebe tržišta. Želimo li napraviti razvojni skok neophodna je kvalitetnija i produktivnija radna snaga, koja podrazumijeva korjenite i dugoročne društvene promjene. Uvjeren sam da postoje mehanizmi i volja u društvu za takav razvojni skok. Između ostalog, razvijanje kulture inovacija i odgovornosti predstavlja važan preduvjet za povećanje produktivnosti.

U konačnici, uvijek ne škodi ponoviti. U Hrvatskoj gospodarskoj komori naglašavamo važnost stvaranja poticajnog okruženja za poduzetništvo kroz smanjenje administrativnih prepreka, povećanje dostupnosti financiranja za poduzetnike te pružanje savjetodavnih i mentorskih usluga za nova poduzeća. To je put do zvijezda koji čeka tvrtke, a na nama institucijama je da im na njemu budemo partner.