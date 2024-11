Ministar Primorac: Ovo je veliki uspjeh svih nas. I bivši ministri financija dali su svoj doprinos u svoje vrijeme

Ove godine održan je deveti izbor za gospodarstvenika i gospodarskog događaja godine, projekt kojeg su 2016. godine pokrenuli Večernji list i Poslovni dnevnik. Pobjednike su birali čitatelji Večernjeg lista ali i stručni žiri koji se sastojao od urednika i novinara najutjecajnijih izdavačkih i televizijskih kuća, kao i čelnica gospodarskih udruženja te dekana ekonomskih fakulteta četiriju najvećih sveučilišnih centara u Hrvatskoj.

Naime, tvrtka Jabil je dodijeljena nagrada za gospodarski događaj godine po izboru čitatelja, a publici se obratio "Zahvaljujem se svim članovima žirija, čitateljima i glasačima. Zahvaljujem Vam što ste otvaranje Jabilovog novog proizvodnog pogona u Osijeku prepoznali kao hrvatski poslovni događaj godine. Kao mnogima, ova nagrada ima posebno značenje. Zahvalni smo na ukazanom povjerenju i podršci. Naš pogon u Osijeku predstavlja Jabilovu predanost izvrsnosti opskrbljujući automobilsku, transportnu i zdravstvenu industriju dok nam je prioritet sigurnost zaposlenika, odgovornost prem okolišu i angažiranost prema zajednici. Radujemo se pozitivnom trajnom utjecaju u Osijeku i cijeloj Hrvatskoj. Hvala vam na ovoj nevjerojatnoj časti koju ste nam dali. Hvala vam lijepa" rekao je glasnogovornik tvrtke Jabil čije je otvorenje pogona proglašeno gospodarskim događajem godine po izboru čitatelja.

Gospodarstvenika godine 2024. godine po izboru žirija proglašen je Gordan Kolak iz Končara druge godine za redom. "Svi znate da ja nisam krenuo kao gospodarstvenik. Krenuo sam kao vojnik. što ono možda priliči u ovom trenutku reći je 'Opa oba su pala'" rekao je Kolak i nasmijao publiku. Naime, Kolak je proglašen i gospodarstvenikom godine i po izboru čitatelja. "Kaže obično narod kod nas treća sreća. Ovo je već četvrta ili peta. Već sam se naviknuo dolaziti ovdje kao nominirani gospodarstvenik i mogu reći da mi je bilo baš ugodno u takvoj ulozi. Kada dobijete ovu nagradu ili je to znak da ste dosadili i žiriju i čitateljima ili da ste stvarno nešto i zaslužili. Nadam se da je ovo drugo. No, šalu na stranu, ovo nije pojedinačni sport. Ovo je timski sport u kojem pobjeđuje snažan tim, u ovom slučaju tim koji se gradio generacija.

"Jer sve ono što radimo u Končaru je nezamislivo bez svog tog akumuliranog znanja i referenci koje smo gradili desetljećima. nema tog proizvoda, nema tog baterijskog vlaka kojeg napravite preko noći. Radite ga tako da akumulirate to znanje, da radite korak po korak i da u konačnici dođete do nečega što predstavlja jedan ozbiljan svjetski proizvod, a koliko je Končar danas svjetski konkurentan mislim da najbolje govore brojke. Prije pet godina smo krenuli sa 195 milijuna tržišne kapitulacije i evo ove godine smo prešli tih milijardu. Mislim da su i svi naši investitori prepoznali tu energiju, tu želju, to htijenje. Sve ono što poduzimamo, svaki dionik Končara, ne samo zaposlenici, ne samo generacije koje su stvarale reference već svi kupci koji nam iz godine u godinu daju povjerenje. Sve te investicije nam daju support vjerujući u snagu kompanije i društvu u cjelini jer mislim da končar u današnjem društvu nešto znači. Hvala lijepa svima, hvala lijepa na povjerenju, hvala lijepa žiriju i hvala lijepa čitateljima" rekao je gospodarstvenik godine Kolar.

Nadalje, žiri je birao i gospodarski događaj godine, a tu pobjedu je odnijelo podizanje kreditnog rejtinga Hrvatske na investicijsku razinu, a ministar Marko Primorac je primio nagradu. "Podići ekonomski ugled države, gospodarstva, ekonomije, financija u svega nekoliko godina iz neinvesticijskog kreditnog rejtinga, iz procedure prekomjernog proračunskog manjka i makroekonomskih neravnoteža. Izvesti državu na stabilan put, podići njen rejting na investicijsku razinu i to A kategorije, uvesti ju u eurozonu, u šengenski prostor, u europski stabilizacijski mehanizam, bio bi uspjeh za svaku vladu. Činiti to u izazovnim okolnostima, isprepletenim krizama s kojima smo se suočavali, čini taj uspjeh još većim. Naravno, taj uspjeh ne bi bio moguć bez snažnog gospodarstva, bez otpornog gospodarstva i bez podrške građana koji su nam pokazali povjerenje nekoliko puta. Moram priznati da nerazmjer u smislu podrške čitatelja i stručnog žirija stavlja pred sve nas i zadaću pojasniti što to kreditni rejting znači, koliko je važan za hrvatsko gospodarstvo i kakvi će biti njegovi učinci i kako će se oni preliti ne samo na gospodarstvenike nego, naravno, i na sve građane.

"Ovo je veliki uspjeh svih nas. Vidim ovdje i bivše ministre financija - ministra Dalića i ministra Marića. Svatko od njih je dao svoj doprinos u svoje vrijeme. Ja mogu samo reći da nam ne preostaje spavati sada na lovorika već shvaćamo da je ovime de facto stvoren temelj za snažniji rast hrvatskog gospodarstva, za jačanje hrvatskog izvoza za jačanje produktivnosti, konkurentnosti, ulaganje u inovacije, nove tehnologije. Drago mi je što su evo i neke tvrtke koje smo vidjeli večeras nominirane, a Jabil koji je dobio nagradu to prepoznali i to svaki dan pokazuju. Zahvaljujem stručnom žiriju na glasovima i isto tako čestitam svim večerašnjim laureatima, a ovu nagradu bi volio posvetiti svojim kolegama i kolegicama u ministarstvu financija koji su godinama predano radili na ovom velikom ostvarenju. Dakle, kreditni rejting doista odražava kvalitetu upravljanja javnim financijama i možemo biti ponosni što su naše javne financije vrlo stabilne. Kontinuirano smanjujemo udio javnog duga u BDP-u, držimo se one razine od do tri posto deficita i evo imate naše obećanje da ćemo držati i dalje stabilnu fiskalnu politiku" rekao je potpredsjednik vlade i ministar financija Primorac.