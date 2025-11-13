Marko Pipunić i Gordana Kovačević proglašeni su gospodarstvenicima godine

Marko Pipunić iz Žito grupe i Gordana Kovačević iz Ericssona Nikola Tesla proglašeni su gospodarstvenicima godine, dok su kao gospodarski događaji godine izdvojeni povećanje tržišne vrijednosti Končara te osnivanje zajedničke tvrtke DOK-ING-a i Rheinmetalla. U najkraćim je crtama to prepričana posebna večer održana danas u Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade, gdje je održan deseti, jubilarni Gospodarstvenik godine, nagrada koju dodjeljuju Večernji list i Poslovni dnevnik.

Svečanu večer dodjele otvorio je mladi violončelist Martin Kutnar, izvedbom jednog od najprepoznatljivijih Vivaldijevih klasika "Četiri godišnja doba". Simbolika Vivaldijeva djela prati i gospodarske cikluse, istaknuto je, jer kao što se izmjenjuju godišnja doba, tako se mijenjaju i okolnosti u kojima posluju hrvatske kompanije. Dražen Klarić, glavni urednik Večernjaka, istaknuo je, na samom početku večeri, kako je pomalo emotivan jer posljednjih deset godina i Večernji list i Poslovni dnevnik pričaju priču o izvrsnosti i o najboljima među onima koji stvaraju dodatnu vrijednost društvu i gospodarstvu. Naglasio je da za to treba mnogo znanja i inspiracije, ali i da je u vremenu u kojem danas živimo posebno teško biti gospodarstvenik, imati privatnu inicijativu i ustrajati u njoj.

– Posebno sam ponosan što Večernji list i Poslovni dnevnik obilježavaju 66, odnosno 20 godina postojanja te što su sve to vrijeme ostali relevantni i blisko pratili što i kako gospodarstvenici rade. Odnosi nam možda nisu uvijek bili savršeni, ali sve su kritike postojale kako bi društvo i gospodarstvo bili bolji. Među nominiranim kompanijama danas su i one koje su osnovane još u prošloj države, a i dalje su prepoznatljive zahvaljujući novim generacijama koje su ih nosile naprijed. S druge strane, u ovih deset godina jasno se vidi i koliko je privatnih inicijativa nastalo nakon 1990-ih, u razdoblju koje nipošto nije bilo naklonjeno biznisu. Ali ti su poduzetnici izdržali, bili inovativni i uporni, a upravo su to najveće vrijednosti hrvatskog gospodarstva – kazao je Klarić pa dodao da su prije deset godina svaki gospodarski iskorak i svaka strana investicija bili iznimno važni.

Uslijedila je ovogodišnja novost, proglašenje najboljeg malog i srednjeg gospodarstvenika. Glavni urednik Poslovnog dnevnika Mladen Miletić nagradu je dodijelio Hrvoju Ćosiću, osnivaču Aircasha. – Bavimo se financijama, plaćanjima, ali mislimo o sebi da smo tehnološka kompanija, da koristimo znanje i stvaramo proizvode. Drago mi je da sam ovdje jer se propagira poduzetništvo – kazao je Ćosić. A nakon glazbenog broja Nine Badrić, proglašen je gospodarski događaj godine prema izboru čitatelja. Oni su se odlučili na povećanje tržišne vrijednosti Končara, a nagradu je predsjedniku Uprave tvrtke Gordanu Kolaku predao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.

– Zahvaljujem Večernjem listu i Poslovnom dnevniku što već deset godina organiziraju događaj na kojem se prepoznaje najbolje i slave uspjesi hrvatskoga gospodarstva. Upravo je gospodarstvo pokretačka snaga društva koje je, 35 godina nakon osamostaljenja, izgradilo stabilan put naprijed – kazao je Kolak pa dodao da se nada kako su zaposlenici Končara barem djelomično doprinijeli tome da se Zagreb pozicionira kao središte kapitala srednje i istočne Europe, što smatra iznimnim iskorakom za domaće tržište. Dodao je da vjeruje kako će Končar i ubuduće snažno doprinositi razvoju hrvatskog tržišta kapitala te daljnjem jačanju ukupnog gospodarstva.

Gospodarskim događajem godine prema odabiru žirija proglašena je namjera osnivanja zajedničke tvrtke između DOK-ING-a i Rheinmetalla, a nagradu je članu Uprave DOK-ING-a Anti Bakiću predao zamjenik glavnog urednika Večernjeg lista Mislav Šimatović.

– Rheinmetall, ali i sve velike europske obrambene industrije zainteresirane su za suradnju s DOK-ING-om, a posebno sam ponosan na to što u DOK-ING-u ne traže samo operativnu podršku ili kapital, nego prepoznaju visokotehnološka rješenja i napredne inovacije koje tvrtka razvija. A slični trendovi vide se i u drugim hrvatskim kompanijama. One su se prilagodile novom vremenu, ulažu u istraživanje i razvoj te postaju prepoznatljive upravo po tehnologiji – rekao je Bakić pa dodao da se nada da će njegova tvrtka i dalje stvarati okruženje u kojem će mladi inženjeri imati prostor pokazati svoju kreativnost, inovativnost i puni potencijal.

Najveća vrijednost

Što se samog Gospodarstvenika godine tiče, prva dodijeljena nagrada bila je ona po izboru čitatelja, a uručila ju je direktorica Večernjeg lista Ivana Krajinović. Laureatkinjom je proglašena Gordana Kovačević, predsjednica Uprave Ericssona Nikole Tesle. U obraćanju je zahvalila najprije čitateljima, naglasivši da nagrada pripada njoj, ali jednako i svim kolegama, izvrsnim timovima koje je vodila tijekom 21 godine na čelu kompanije. Podsjetila je da je Ericsson Nikola Tesla tijekom tog razdoblja osigurao stabilnost poslovanja, kontinuirano zapošljavao mlade talente i izrastao u najveću ICT kompaniju u regiji. – Moja najveća vrijednost je to što sam zapošljavala mlade talente i gradila timove koji će kvalitetno voditi kompaniju u godinama koje dolaze, da ostanu u Hrvatskoj, ali da kroz posao koji rade budu građani cijeloga svijeta – poručila je G. Kovačević.

Marko Pipunić i Gordana Kovačević proglašeni su gospodarstvenicima godine

Gospodarstvenik godine prema izboru žirija ove je godine Marko Pipunić, vlasnik i predsjednik Uprave Žito grupe, a nagradu mu je uručio prošlogodišnji laureat Gordan Kolak iz Končara. Pipunić se zahvalio Večernjem listu i Poslovnom dnevniku, istaknuvši kako je upravo ovakvo događanje snažna motivacija da svi nagrađeni i nominirani nastave raditi barem jednako predano kao dosad.

– Ne znam u čemu je žiri prepoznao da sam bolji od respektabilnih kompanija i ljudi koji su večeras ovdje – rekao je, naglasivši kako je Hrvatska, iako malo tržište i mala ekonomija, iznimno ugodna zemlja za život, a upravo gospodarstvenici imaju obvezu svojim talentima stvarati novu vrijednost. Pipunić je istaknuo i da poduzetnici mogu biti i inovatori i restauratori, oni koji unapređuju i razvijaju ono što je netko već pokrenuo.

– Da biste promijenili svijet, treba vam politička moć ili velika količina novca. A gospodarstvenici imaju ekonomsku moć kojom mogu mijenjati svijet na bolje – naglasio je Pipunić pa dodao kako posebnom privilegijom smatra to što kroz svoj posao ima priliku mijenjati okruženje u kojem živi. Zahvalio je svim kolegama i poručio kako se nada da će ova manifestacija iznjedriti još mnogo novih, mladih i hrabrih gospodarstvenika.