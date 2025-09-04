Stižu prve teorije o uzroku strašne nesreće uspinjače u Portugalu: 'Nije kočila. Svi smo počeli bježati'

Portugal je u šoku nakon što je 15 ljudi izgubilo život u iskliznuću 140 godina stare uspinjače Gloria, glavne turističke atrakcije u glavnom gradu Lisabonu. Još 18 osoba je prevezeno u bolnicu, od kojih je pet u teškom stanju, prema izvješću hitne pomoći. Među poginulima u nesreći, koja se dogodila oko 18:05 sati, bilo je i stranih državljana, iako se nacionalnosti nisu mogle potvrditi, priopćile su vlasti. Gradonačelnik Lisabona Carlos Moedas posjetio je bolnicu u srijedu navečer, nazvavši to "tragičnim trenutkom za grad". Portugalska vlada, koja će u četvrtak ugostiti gradonačelnika na sastanku kabineta, proglasila je dan nacionalne žalosti. Predsjednik zemlje Marcelo Rebelo de Sousa izrazio je "sućut i solidarnost s obiteljima pogođenim ovom tragedijom".

Policija i drugi djelatnici hitnih službi proveli su sate na mjestu događaja, dok su započele razne istrage o incidentu - od strane tvrtke koja upravlja uspinjačom, nacionalnog tijela za sigurnost prometa i kriminalističke policije. Šef lisabonskog javnog prijevoznika Carris posjetio je mjesto nesreće kasno u srijedu, a tvrtka je izdala priopćenje u kojem se navodi da je na uspinjači provedeno veliko četverogodišnje i privremeno dvogodišnje održavanje prema potrebi, kao i dnevne, tjedne i mjesečne provjere.

No izvješća očevidaca sugeriraju da je kočioni sustav na uspinjači otkazao, zbog čega je skotrljala niz strmu ulicu i udaarila u zgradu. Vlasti su priopćile da je nekoliko ljudi moralo biti oslobođeno nakon što su ostali zarobljeni u ruševinama. Nije jasno koliko je ljudi bilo u vlaku u trenutku nesreće koja se dogodila u blizini Avenide da Liberdade. Snimke koje su se naširoko dijelile na društvenim mrežama pokazale su jarko žuti vagon prevrnut i gotovo u potpunosti uništen. Moglo se vidjeti kako ljudi pješice bježe iz područja dok se zrak činio kao dim. Jedan svjedok je rekao portugalskom listu Observador da je vozilo bilo "izvan kontrole, bez kočnica", piše BBC.

"Svi smo počeli bježati jer smo mislili da će udariti u onu ispod“, rekla je Teresa d'Avó. Druga svjedokinja rekla je za portugalsku televizijsku stanicu SIC da je uspinjača udarila u zgradu dok je jurila niz strmu ulicu "punom brzinom". "Udarilo je u zgradu brutalnom silom i srušilo se poput kartonske kutije. Nije kočila“, ispričala je.

Lisabonske vlasti kažu da je prerano za utvrđivanje uzroka ovog incidenta. Međutim, Observador je izvijestio da se uz trasu željezničke pruge olabavio kabel, zbog čega je vlak izgubio kontrolu i sudario se s obližnjom zgradom. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izrazila je sućut obiteljima žrtava.

Uspinjača je vrsta željezničkog sustava koji omogućuje putovanje uzbrdo i nizbrdo strmim padinama. Dva vagona uspinjače Gloria pokreću elektromotori. Pričvršćena su na suprotne krajeve vučnog užeta, što znači da dok se jedan spušta nizbrdo, njegova težina podiže drugi, omogućujući im istovremeni uspon i spust. Uspinjača Gloria jedna je od najpoznatijih znamenitosti i turističkih atrakcija u Lisabonu. Otvorena je 1885. godine, a elektrificirana tri desetljeća kasnije.