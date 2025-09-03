Svjedoci o tragediji na lisabonskoj uspinjači: 'Udarila je u zgradu brutalnom silom i raspala se kao kartonska kutija'

Poznata lisabonska uspinjača Gloria u srijedu je iznenada iskočila iz tračnica, a u nesreći je poginulo najmanje 15 osoba. Uzrok nesreće još uvijek se utvrđuje. Ozlijeđeno je još 18 osoba od kojih je pet u teškom stanju. CNN Portugal također doznaje da je među 18 ozlijeđenih i trogodišnji dječak. U stabilnom je stanju te je prebačen u bolnicu, a majka koja je trudna i lakše ozlijeđena, prebačena je u rodilište, javlja SIC.

Odjel za ubojstva pravosudne policije istražuje uzroke nesreće, a Državno odvjetništvo otvara istragu o incidentu. Vlada je u međuvremenu proglasila nacionalnu žalost, koja se obilježava u četvrtak. Grad Lisabon već je ranije odlučio o tri dana opće žalosti.

Tvrtka Carris, koja upravlja uspinjačom, priopćila je da su svi protokoli održavanja provedeni i poštovani, uključujući glavno održavanje svake četiri godine, koje je provedeno 2022., te dodatne provjere svake dvije godine, od kojih je posljednja bila u 2024. Također su naveli da se redovito provode mjesečna, tjedna i dnevna inspekcija. Tvrtka je odmah pokrenula istragu zajedno s nadležnim tijelima kako bi se utvrdile stvarne okolnosti nesreće.

Vlada je u srijedu objavila priopćenje u kojem ističe da je prioritet pružanje pomoći žrtvama. "Nadležne vlasti provest će u odgovarajuće vrijeme sve potrebne istrage kako bi se utvrdili uzroci ove tragične nesreće", navodi se u priopćenju. Svjedokinja Teresa d’Avo rekla je za SIC: "Srušila se u zgradu s brutalnom silom i raspala se kao kartonska kutija. Udarila je s ogromnom snagom. Nije imala nikakve kočnice". Drugi svjedoci su rekli da su čuli glasan zvuk prije nego što je jedna od uspinjača počela juriti niz strmu padinu, piše Telegraph.

Vlada navodi da je "od samih početaka pratila situaciju i odgovor različitih javnih hitnih službi, zdravstvenih ustanova, civilne zaštite, sigurnosnih službi i prijevoza, kojima su dane upute za pružanje sve potrebne pomoći". Priopćenje dodaje da "Vlada i premijer duboko žale zbog nesreće koja se dogodila poslijepodne na Elevadoru da Glória u Lisabonu te izražavaju duboko suosjećanje i solidarnost prema žrtvama i njihovim obiteljima". U međuvremenu, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izrazila je na X-u na portugalskom jeziku svoju tugu. "S tugom sam primila vijest o iskretanju poznatog 'Elevador da Glória'. Moje misli su s obiteljima žrtava", izjavila je europska čelnica.