FOTO Mjesto tragedije u Lisabonu: Uspinjača je popularna među turistima, hitne službe izvlače ljude
Najmanje 15 ljudi poginulo je u iskakanju iz tračnica slavne lisabonske uspinjače Glorije popularne među turistima, a još 18 ljudi je ozlijeđeno, od kojih je petero u kritičnom stanju. Među njima je jedno dijete.
Slavna žuta uspinjača slična tramvaju iskočila je iz tračnica u poslijepodnevnim satima, a snimke s mjesta nesreće prikazuju uništenu uspinjaču koja inače ima kapacitet za 43 ljudi, te hitne službe kako izvlače ljude.
Vagon na dnu linije činio se neoštećen, ali CNN Portugal je izvijestio da su putnici morali iskočiti kroz prozore kada se incident dogodio. Publico piše kako nije riječ o prvom iskakanju Glorije iz tračnica, iako je nesreća u srijedu daleko najteža.