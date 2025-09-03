FOTO Mjesto tragedije u Lisabonu: Uspinjača je popularna među turistima, hitne službe izvlače ljude

Najmanje 15 ljudi poginulo je u iskakanju iz tračnica slavne lisabonske uspinjače Glorije popularne među turistima, a još 18 ljudi je ozlijeđeno, od kojih je petero u kritičnom stanju. Među njima je jedno dijete.
Foto: PEDRO ROCHA/REUTERS
Slavna žuta uspinjača slična tramvaju iskočila je iz tračnica u poslijepodnevnim satima, a snimke s mjesta nesreće prikazuju uništenu uspinjaču koja inače ima kapacitet za 43 ljudi, te hitne službe kako izvlače ljude.
Foto: PEDRO ROCHA/REUTERS
Predsjednik Marcelo Rebelo de Sousa u izjavi je izrazio žaljenje zbog tragične nesreće, izrazivši nadu da će vlasti uskoro utvrditi uzrok nesreće.
Foto: PEDRO ROCHA/REUTERS
Uspinjačom upravlja gradska tvrtka za javni prijevoz Carris. Njezina dva vagona pričvršćena su na suprotne krajeve vučnog užeta, a vuču osiguravaju elektromotori na dva vagona.
Foto: PEDRO ROCHA/REUTERS
Vagon na dnu linije činio se neoštećen, ali CNN Portugal je izvijestio da su putnici morali iskočiti kroz prozore kada se incident dogodio. Publico piše kako nije riječ o prvom iskakanju Glorije iz tračnica, iako je nesreća u srijedu daleko najteža.
Foto: PEDRO ROCHA/REUTERS
Foto: PEDRO ROCHA/REUTERS
Foto: Xun Wei/XINHUA
