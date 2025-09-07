Sredinom idućeg mjeseca velika promjena na granicama: Što donose nova pravila

Europska unija najavila je da će od 12. listopada 2025. započeti postupnu implementaciju novog sustava za kontrolu ulaska i izlaska građana izvan EU. Ovaj sustav, nazvan 'Sustav ulaska/izlaska' (EES), zamijenit će tradicionalnu upotrebu putovnica digitalnim snimanjem biometrijskih podataka poput otisaka prstiju i slika lica. Ovaj sustav dio je nove strategije EU za stvaranje "pametnih granica" koja ima za cilj ubrzati postupke ulaska za redovite putnike i istovremeno ojačati mjere protiv ilegalne imigracije. Pripreme su već započele na nekim graničnim prijelazima.

Na svom prvom putovanju putnici će biti provjereni ili putem otisaka prstiju ili putem slike lica, ne oboje istovremeno. Nakon prve registracije, više neće trebati žigirati putovnice pri ulasku ili izlasku. Ovaj sustav omogućit će vlastima da odmah vide je li putnik prekoračio dopušteni boravak u jednoj od 29 europskih zemalja, uključujući one koje su dio schengenskog prostora, ali nisu članice EU. "Riječ je o naprednom tehnološkom sustavu koji će digitalno bilježiti ulaske i izlaske građana izvan EU za kratkoročne boravke, zamjenjujući ručno žigosanje putovnica. Prikupljat će se biometrijski podaci poput otisaka prstiju i slike lica, kao i drugi podaci o putovanju", izvijestila je Europska komisija. Međutim, implementacija digitalne aplikacije namijenjene olakšavanju postupka odgođena je jer svaka država članica radi na integraciji EES sustava u svoj nacionalni imigracijski okvir. Očekuje se da će potpuna implementacija EES sustava biti dovršena u roku od šest mjeseci od datuma pokretanja 12. listopada 2025.

Sustav ulaska/izlaska (EES) postupno će se implementirati duž vanjskih granica 29 europskih zemalja. Ove će države u fazama uvoditi različite komponente EES-a, uključujući prikupljanje biometrijskih podataka poput slika lica i otisaka prstiju. Kao rezultat toga, putnici mogu primijetiti da se njihovi biometrijski podaci ne prikupljaju odmah na svim graničnim prijelazima, a njihovi osobni podaci možda neće biti trenutno zabilježeni u sustavu. Za sada će se nastaviti uobičajeno stavljanje pečata u putovnice.