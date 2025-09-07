Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 119
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
STROŽI REŽIM

Sredinom idućeg mjeseca velika promjena na granicama: Što donose nova pravila

Zatvoren granični prijelaz Batina-Bezdan
Davor Javorovic/PIXSELL
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
07.09.2025.
u 20:51

Ovaj sustav dio je nove strategije EU za stvaranje "pametnih granica" koja ima za cilj ubrzati postupke ulaska za redovite putnike i istovremeno ojačati mjere protiv ilegalne imigracije.

Europska unija najavila je da će od 12. listopada 2025. započeti postupnu implementaciju novog sustava za kontrolu ulaska i izlaska građana izvan EU. Ovaj sustav, nazvan 'Sustav ulaska/izlaska' (EES), zamijenit će tradicionalnu upotrebu putovnica digitalnim snimanjem biometrijskih podataka poput otisaka prstiju i slika lica. Ovaj sustav dio je nove strategije EU za stvaranje "pametnih granica" koja ima za cilj ubrzati postupke ulaska za redovite putnike i istovremeno ojačati mjere protiv ilegalne imigracije. Pripreme su već započele na nekim graničnim prijelazima.

Na svom prvom putovanju putnici će biti provjereni ili putem otisaka prstiju ili putem slike lica, ne oboje istovremeno. Nakon prve registracije, više neće trebati žigirati putovnice pri ulasku ili izlasku. Ovaj sustav omogućit će vlastima da odmah vide je li putnik prekoračio dopušteni boravak u jednoj od 29 europskih zemalja, uključujući one koje su dio schengenskog prostora, ali nisu članice EU. "Riječ je o naprednom tehnološkom sustavu koji će digitalno bilježiti ulaske i izlaske građana izvan EU za kratkoročne boravke, zamjenjujući ručno žigosanje putovnica. Prikupljat će se biometrijski podaci poput otisaka prstiju i slike lica, kao i drugi podaci o putovanju", izvijestila je Europska komisija. Međutim, implementacija digitalne aplikacije namijenjene olakšavanju postupka odgođena je jer svaka država članica radi na integraciji EES sustava u svoj nacionalni imigracijski okvir. Očekuje se da će potpuna implementacija EES sustava biti dovršena u roku od šest mjeseci od datuma pokretanja 12. listopada 2025.

Sustav ulaska/izlaska (EES) postupno će se implementirati duž vanjskih granica 29 europskih zemalja. Ove će države u fazama uvoditi različite komponente EES-a, uključujući prikupljanje biometrijskih podataka poput slika lica i otisaka prstiju. Kao rezultat toga, putnici mogu primijetiti da se njihovi biometrijski podaci ne prikupljaju odmah na svim graničnim prijelazima, a njihovi osobni podaci možda neće biti trenutno zabilježeni u sustavu. Za sada će se nastaviti uobičajeno stavljanje pečata u putovnice.

Otkriven uzrok nesreće uspinjače u Lisabonu
Ključne riječi
migracije pravila granica

Komentara 5

Pogledaj Sve
Avatar Taoci 1 čovjeka
Taoci 1 čovjeka
21:32 07.09.2025.

"Ovaj sustav dio je nove strategije EU za stvaranje "pametnih granica" koja ima za cilj ubrzati postupke ulaska za redovite putnike i istovremeno ojačati mjere protiv ilegalne imigracije." ovo ima smisla kao da narkomani nadziru provođenje zabrane dilanja droge!

Avatar Tvrdi
Tvrdi
22:50 07.09.2025.

Svi koji jeli grah imaju zabranu prelaska granice zbog potencijala počinjenja nekontrolirane detonacije.

Avatar southman
southman
22:05 07.09.2025.

Tko ce slikati one sa crnim maskama preko lica ??

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
20
HRVATSKO PRAVOSUĐE U 2025.

FOTO Stisne li van na ovom sudu čeka vas šok: 'Žalosno je sve to ali tu, osim ministarstva, nitko ništa ne može'

- Katastrofa je sve to kako izgleda ali mi smo već navikli. Sud kao sud nema sredstava za neka veća ulaganja, a Zagreb je izgleda za nas zaboravio tako da mi koji tu godinama radimo smo već i navikli na sve to koliko se može naviknuti. Problem je kada dođe netko sa strane i vidi sve to pa ostane šokiran po malo – kažu nam zaposlenici vinkovačkog suda s kojima smo razgovarali, a koji su željeli ostati anonimni.

Učitaj još