NOVA POLITIKA SOUTHWESTA

Aviokompanija uvodi dodjelu sjedala i stroža pravila za putnike krupnije građe: Morat će unaprijed platiti dodatno sjedalo

26.08.2025.
Southwest Airlines od kraja siječnja uvodi novo pravilo za putnike krupnije tjelesne građe: oni koji se ne mogu smjestiti unutar prostora između naslona za ruke morat će unaprijed platiti dodatno sjedalo. Promjena stupa na snagu 27. siječnja, istog dana kada kompanija počinje s dodjeljivanjem sjedala, prenosi Associated Press.

Do sada su putnici mogli unaprijed platiti dodatno sjedalo uz mogućnost povrata novca ili ga zatražiti besplatno u zračnoj luci neposredno prije leta. Prema novim pravilima povrat novca i dalje je moguć, ali nije zajamčen. Iz Southwesta su poručili da ažuriraju svoja pravila u sklopu priprema za dodjelu sjedala: "Kako bismo osigurali prostor, obavještavamo kupce koji su ranije koristili politiku dodatnog sjedala da ga trebaju kupiti prilikom rezervacije."

Povrat novca bit će moguć samo ako let u trenutku polaska nije potpuno popunjen i ako su obje kupljene karte u istoj tarifnoj klasi. Zahtjev za povrat mora se predati u roku od 90 dana. Ako dodatno sjedalo nije kupljeno unaprijed, putnik će ga morati platiti u zračnoj luci, a ako je let pun, bit će prebačen na idući raspoloživi let.

Promjena je naišla na kritike. Jason Vaughn, agent iz Orlanda i autor stranice Fat Travel Tested, naglasio je da je dosadašnja politika omogućavala ugodnije putovanje svim putnicima: "Mislim da će to svima pogoršati iskustvo letenja." Dodao je kako je nova odluka još jedno razočaranje za lojalne putnike Southwesta, dok se kompanija suočava s pritiscima ulagača da poveća profitabilnost te već uvodi dodatne naplate i noćne letove.

