Stiže olujno nevrijeme, upaljen narančasti Meteoalarm: Prijete poplave, jak vjetra, tuča...

Stiže kraj paklenih vrućina, a dolazi nam jaka promjena vremena. Jače naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom zahvatit će ujutro i prijepodne sjeverni i dio srednjeg Jadrana, potom će se širiti prema jugu te na zapadne krajeve unutrašnjosti, a najkasnije, tek kasno poslijepodne, doći će do Slavonije. Pritom je moguće i jače grmljavinsko nevrijeme, vjerojatnije duž obale. Vjetar slab i umjeren južni i jugozapadni, u sjevernim kopnenim krajevima kratkotrajno i sjeveroistočni. Na Jadranu umjereno i jako jugo i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom od 27 do 32, u Slavoniji i unutrašnjosti Dalmacije do 36 °C, javlja DHMZ.

Za cijelu Hrvatsku izdana su upozorenja. Za veći dio zemlje na snazi je narančasti Meteoalarm. Lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme i tuča.

"Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu", kažu iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

Sutra če također biti promjenljivo oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, češće na Jadranu, u gorju te u unutrašnjosti Dalmacije. Mjestimice je moguće i nevrijeme te obilnija oborina. Vjetar u unutrašnjosti slab i umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu jako jugo i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka većinom od 13 do 18, duž obale i na otocima između 19 i 24 °C. Najviša dnevna uglavnom od 23 do 28 °C.

Od utorka do četvrtka vrijeme će biti promjenljivo i vrlo nestabilno te manje toplo. Povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, češće na Jadranu i uz njega, a lokalno će biti i nevremena. Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren, u utorak većinom južni i jugozapadni, a zatim sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu južni i jugozapadni vjetar te jugo u srijedu će oslabjeti, a u četvrtak na sjevernom dijelu okrenuti na buru.

Foto: DHMZ

Meteorologinja Petra Mikuš Jurković za HRT je kazala da je promjena pred vratima. "Sa zapada, sjeverozapada nam dolazi zapravo jedan izraženi frontalni poremećaj. To smo mogli možda ponegdje čuti i pročitati da je bilo olujnih nevremena i u Njemačkoj i u Italiji, upravo zbog tog frontalnog poremećaja koji sada polako prelazi preko Alpa, dolazi do nas", kazala je . Može biti izraženih pljuskova najprije u Istri, na sjevernom Jadranu, potom se naravno to sve seli duž Jadrana, znači više na jug i kasnije, kasno popodne, navečer sutra i na istok zemlje", rekla je Mikuš Jurković u nedjelju za HRT.

"Dakle, na moru može biti vrlo, vrlo izraženih nevera, što znači jako valovito more, mnogo kiše, vjerojatna je i tuča, moguće su i pijavice. I naravno da utjecaj isto može biti jako velik i to sve može biti žestoko. Ono što moram naglasiti, već danas je izdano za sutra narančasto upozorenje za grmljavinsko nevrijeme, znači da je vrijeme izuzetno opasno, odnosno postoji mogućnost da se, kako ćemo se približavati sutrašnjem danu, to upozorenje s narančastog podigne na crveno. Stoga svakako treba pratiti i prognoze i upozorenja, prilagoditi aktivnosti i planove", savjetovala je meteorologinja.

"Za sada ovako visokih temperatura nema na vidiku. Dakle, osvježenje dolazi već sutra, najprije na zapad. Jako će se osjetiti od utorka. Temperatura zraka najviša dnevna od utorka će biti oko 25 C. Što znači da su to vrijednosti oko približnih srednjih za ovo doba godine, možda čak i koji stupanj niža vrijednost maksimalne temperature. Međutim, neće biti posve stabilno sve tamo do četvrtka. Onda prema kraju tjedna ipak se i vrijeme stabilizira, ali vrućine za sada se ne vraćaju", ustvrdila je Mikuš Jurković.

Već jučer je Ravnateljstvo civilne zaštite izdalo upozorenje.