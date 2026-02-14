Prvi Leopardi u Hrvatsku stižu za dvije godine

Ministar obrane Ivan Anušić svoj je boravak u Münchenu, gdje sudjeluje na Münchenskoj sigurnosnoj konferenciji, jednom od najvažnijih globalnih sigurnosnih foruma, iskoristio za posjet tvrtki KNDS. Tamo su mu predstavljene sposobnosti novih borbenih tenkova Leopard 2A8, koje je, kako navodi, Vlada Republike Hrvatske u povijesnoj nabavi osigurala za Oružane snage RH. – Hrvatska kopnena vojska bit će opremljena s 44 moćna tenka Leopard 2A8. Riječ je o jednom od najmodernijih tenkova na svijetu, opremljenom najsuvremenijim ofenzivnim sustavima i sustavom aktivne zaštite Trophy, što će znatno ojačati obrambene sposobnosti – ističe Anušić i najavljuje kako će prvi Leopardi 2A8 u Hrvatsku stići 2028.

– Dotad ćemo imati u potpunosti opremljenu i moderniziranu vojsku, što je izuzetno važno u kontekstu globalno narušenih sigurnosnih prilika – kaže Anušić i dodaje kako Leoparde 2A8 nabavljamo u sklopu zajedničke nabave zajedno s Norveškom, Nizozemskom, Litvom i Češkom. Na svom FB-u objavio je video obilaska tvornice i demonstracije sposobnosti moćnog tenka. Tvrtka KNDS je u studenom prošle godine u Njemačkoj predstavila Leopard 2A8 za koji se očekuje da će u sljedećim desetljećima postati glavni borbeni tenk njemačke vojske, postupno zamjenjujući sadašnje verzije 2A6 i 2A7.

Kako je objavio MORH, ugovor o nabavi 44 najmodernija tenka Leopard 2A8 osim njih obuhvaća tri simulatora, pričuvne dijelove i logističku potporu. Novac će se osigurati iz EU instrumenta SAFE. Odluku o pripremnim radnjama za nabavu novih najmodernijih tenkova Leopard 2A8 Vlada RH donijela je još u studenom 2024. Vrijednost nabave je oko 1,3 milijarde eura. U 2028. Hrvatskoj će biti isporučeni prvi tenkovi, a do 2030. stižu svi Leopardi 2A8.

MORH je objavio i kako je Ministar Anušić, u izaslanstvu predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, održao više sastanaka na marginama Münchenske sigurnosne konferencije, među njima i trilateralni sastanak s ministrima obrane Republike Albanije i Republike Kosovo, koji su potpisnici Deklaracije o suradnji na području obrane i sigurnosti Hrvatske, Albanije i Kosova.