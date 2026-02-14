HDZ kritizirao Možemo: 'Možda će Tomislav Tomašević pokušati zabraniti i Leoparde'

Hrvatska demokratska zajednica uputila je na Facebooku oštre kritike stranci Možemo. "Dok normalna, građanska, pristojna, razumna Hrvatska podržava jačanje obrambenih sposobnosti kao jamstva sigurnosti, Sandra Benčić opet okuplja možemovske aktiviste. Bacajte se pod tenkove, valjajte se po cesti, vežite se lancima, lupajte loncima! Kako su krenuli, možda će Tomislav Tomašević pokušati zabraniti i Leoparde, a doček tih modernih njemačkih tenkova u Hrvatskoj proglasiti protuustavnim“, poručili su iz HDZ-a. Ovime aludiraju na nedavno održani kontroverzni doček hrvatske rukometne reprezentacije u Zagrebu. Ministar Anušić objavio je u subotu da je posjetio tvrtku KNDS u Münchenu, gdje su mu predstavljene sposobnosti novih borbenih tenkova Leopard 2A8 koje je Vlada Republike Hrvatske (VRH) osigurala za Oružane snage Republike Hrvatske (OSRH).

Anušić je tom prigodom istaknuo kako će Hrvatska kopnena vojska biti opremljena s 44 moćna tenka Leopard 2A8. Prema ministrovim riječima, riječ je o jednom od najmodernijih tenkova na svijetu koji je opremljen najsuvremenijim ofenzivnim sustavima i sustavom aktivne zaštite Trophy, što će značajno ojačati obrambene sposobnosti Hrvatske. „Prvi Leopardi 2A8 u Hrvatsku će stići 2028. godine, a dotad ćemo imati u potpunosti opremljenu i moderniziranu vojsku, što je izuzetno važno u kontekstu globalno narušenih sigurnosnih prilika“,objavio je Anušić na Facebooku. Ministar je također naveo kako Hrvatska ove tenkove nabavlja u sklopu zajedničke nabave, zajedno s Norveškom, Nizozemskom, Litvom i Češkom.