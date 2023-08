VIDEO Meku pogodila jaka oluja: Hodočasnici bježali u zaklon zbog vjetra, dijelovi grada poplavljeni

Meku, sveti grad muslimana, jučer je pogodilo snažno nevrijeme, a jak vjetar koji je nosio sve pred sobom izazvao je apsolutni kolaps. Vlasti su izvijestile kako nije bilo žrtava, no veće štete nastale su diljem grada.

Neke ulice su nakratko bile čak i poplavljene, a glasnogovornik Nacionalnog centra za meteorologiju Hussain al-Qahtani objavio je kako je u 24 sata palo oko 45 milimetara kiše. Osim toga, puhao je vjetar brzine i do 80 km/h, prenosi Al Jazeera.

Snimke objavljene na društvenim mrežama pokazuju razmjere kaosa koji je nastao u kratkom vremenu. Na jednoj snimci čak je vidljiva i munja koja je pogodila popularni hotel Fairmont Makkah Clock Royal, dok druga prikazuje hodočasnike koje je obuzela panika dok se nevrijeme pojačavalo, kada je vjetar počeo nositi sve pred sobom.

The strange scene of thunder in Mecca 🕋 ⚡️ pic.twitter.com/R1FNCR2GKt

Neki građani morali su se skloniti od jake kiše koja je padala i zaustaviti automobile, a vlasti su procijenile kako stanje nije sigurno ni jutro nakon oluje.

The floods at street due to heavy rains in Mecca, Saudi Arabia 🇸🇦 (22.08.2023)



TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/9cTkji5aZq pic.twitter.com/rMQR4dJLX7