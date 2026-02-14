Naši Portali
NOVE SATELITSKE SNIMKE

Na bivšem vojnom aerodromu u Bjelorusiji snimljen niz vozila. Povezana su s moćnim ruskim oružjem?

Autor
Dora Taslak
14.02.2026.
u 23:00

Snimke ukazuju i na proširenu infrastrukturu na lokaciji, uključujući nove zgrade, obnovljene željezničke pruge, obrambene nasipe i hangare u izgradnji

Objavljene su nove satelitske snimke koje pokazuju vozila koja bi mogla biti povezana s ruskim sustavom projektila srednjeg dometa Orešnik na bivšem vojnom aerodromu u Bjelorusiji. Kyiv Post ističe kako to sugerira da Rusija možda ubrzava razmještaj svog raketnog sustava u Bjelorusiji. Na satelitskim snimkama vidi se šest vozila, unutar novoizgrađenog ograđenog kompleksa na nekadašnjoj pisti. Kako piše Radio Svoboda, vozila nalikuju na potporne i lansirne jedinice koje su ranije prikazane u službenim snimkama ruskih i bjeloruskih ministarstava obrane. No, njihov je točan tip teško utvrditi zbog rezolucije.

Snimke, također, ukazuju na proširenu infrastrukturu na lokaciji, uključujući nove zgrade, obnovljene željezničke pruge, obrambene nasipe i hangare u izgradnji. Bivši aerodrom već je ranije identificiran kao moguća lokacija razmještanja, neposredno prije nego što su Bjelorusija i Rusija 30. prosinca objavile snimke na kojima tvrde da je sustav ušao u borbeno dežurstvo.

Podsjetimo, Rusija je koristila Orešnik u napadu na Ukrajinu početkom siječnja. Zapadna komanda ukrajinskog zrakoplovstva navela je tada kako je u napadu korištena balistička raketa koja je putovala brzinom od gotovo 13.000 km/h. Rusija je prvi put ispalila raketu Orešnik na ukrajinski grad Dnipro u studenome 2024. godine. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je razorna moć Orešnika usporediva s nuklearnim oružjem, čak i kada je opremljen konvencionalnom bojevom glavom. 

Nakon udara na Dnipro 2024., Putin je u televizijskom obraćanju rekao da je Rusija lansirala novu konvencionalnu raketu srednjeg dometa pod kodnim nazivom Orešnik, što na ruskom znači lješnjak. Kazao je kako je oružje putovalo brzinom Mach 10 ili 2,5-3 kilometra u sekundi, dodajući da "trenutačno nema načina za suprotstavljanje ovom oružju“. 
Ovako bi mogla završiti Putinova vladavina. Stručnjak upozorio: 'Pripremite se za kaos'
Komentara 1

HO
homofobic
00:49 15.02.2026.

"Tip instalacija je tesko odrediti zbog razolucije ..." Ha, ha, ha! Netko komentira o razoluciji snimke komercijalnog satelita - (makar i takav moze dati daleko vise detalja ako je netko voljan platiti cjenu a ne muktariti na promotivnom besplatnom materijalu.) Snimke sa vojnih satelita bez problema mogu dati dovoljno informacija da se zna da li su "satafi" na vozilu i opremi metricki ili "colni"!

