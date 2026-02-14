Mate Uzinić: Na istoj misi okupio molitelje s trgova i njihove protivnike

"Treba nam Isus evanđelja. Treba nam Isus koji nam se objavio kao suosjećajan Bog, kao Bog sa srcem. Bog kojem je stalo do svakoga." Riječi su to riječkog nadbiskupa Mate Uzinića s propovijedi koju je održao 7. veljače u katedrali sv. Vida u Rijeci i koje su sasvim sigurno njegov odgovor Thompsonu, koji je dan prije iz riječke Dvorane mladosti "zabrijao" da je prorok i poručio kako "ovom gradu i ovoj županiji treba Isus". Nadbiskup Uzinić, kojeg nerijetko zbog suprotnih stajališta od crkvene vrhuške nazivaju i "crvenim biskupom", očitao je tako lekciju svima koji ili neće shvatiti ili im nije oportuno da je Isus Crkvu sagradio kao kuću za sve.

Kuću koja neće razdvajati, nego spajati i u kojoj će biti mjesta i za lijeve i za desne. A da ne ostane sve samo na riječima, iste te subote riječki je nadbiskup pokazao kako se crkveni nauk, koji veze nema s promicanjem prezira i mržnje prema drugačijima, živi i djelima. Na istoj misi uspio je do jučer nemoguće, makar nakratko, bez policije, okupiti molitelje s trgova i one koji na tim istim trgovima protiv njih prosvjeduju.