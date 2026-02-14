Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 144
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OSOBA TJEDNA

Mate Uzinić: Na istoj misi okupio molitelje s trgova i njihove protivnike

Grad Rijeka i Caritas Riječke nadbiskupije provode projekt "U svom domu" za pomoć potrebitima
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
1/5
Autor
Petra Maretić Žonja
14.02.2026.
u 19:09

Nadbiskup Uzinić, kojeg nerijetko zbog suprotnih stajališta od crkvene vrhuške nazivaju i "crvenim biskupom", očitao je tako lekciju svima koji ili neće shvatiti ili im nije oportuno da je Isus Crkvu sagradio kao kuću za sve

"Treba nam Isus evanđelja. Treba nam Isus koji nam se objavio kao suosjećajan Bog, kao Bog sa srcem. Bog kojem je stalo do svakoga." Riječi su to riječkog nadbiskupa Mate Uzinića s propovijedi koju je održao 7. veljače u katedrali sv. Vida u Rijeci i koje su sasvim sigurno njegov odgovor Thompsonu, koji je dan prije iz riječke Dvorane mladosti "zabrijao" da je prorok i poručio kako "ovom gradu i ovoj županiji treba Isus". Nadbiskup Uzinić, kojeg nerijetko zbog suprotnih stajališta od crkvene vrhuške nazivaju i "crvenim biskupom", očitao je tako lekciju svima koji ili neće shvatiti ili im nije oportuno da je Isus Crkvu sagradio kao kuću za sve.

Kuću koja neće razdvajati, nego spajati i u kojoj će biti mjesta i za lijeve i za desne. A da ne ostane sve samo na riječima, iste te subote riječki je nadbiskup pokazao kako se crkveni nauk, koji veze nema s promicanjem prezira i mržnje prema drugačijima, živi i djelima. Na istoj misi uspio je do jučer nemoguće, makar nakratko, bez policije, okupiti molitelje s trgova i one koji na tim istim trgovima protiv njih prosvjeduju.

Jedan od najvećih projekata na zapadu Zagreba: Stiže nova tramvajska pruga i bolje povezivanje sjevera i juga
Ključne riječi
osoba tjedna Mate Uzinić molitelji nadbiskup

Komentara 2

Pogledaj Sve
KL
Klarahrv
19:50 14.02.2026.

Na žalost Hrvati su imali biskupa Svetozara Rittiga partizančinu, a danas imamo biskupa Matu simpatizera sekte NEmožemo.

AL
AP_LApapa
19:16 14.02.2026.

E moj Mate.2000 godina niste uspjeli stvoriti takvog Boga pa neće ni tvoja malenkost. Džaba krečiš.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!