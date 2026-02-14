U Benkovcu spaljen lik Tomaševića, u Sućurcu Dalije Orešković: 'Blago društvu koje se veseli kad žena gori'

Diljem Hrvatske ovih dana održavaju se karnevali koji, uz šarene povorke i maske, njeguju i staru tradiciju spaljivanja krnjevala – simboličnog lika kojem se "pripisuju" sve nedaće iz protekle godine. Taj običaj, duboko ukorijenjen u karnevalsku kulturu, često uključuje i satirične prikaze javnih osoba, što nerijetko izaziva polemike. Na karnevalu u Benkovcu posebnu pažnju izazvao je završni čin spaljivanja lutke simboličnog imena "Tomica", koja je predstavljala zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Prema objavi Grada Benkovca, manifestacija je okupila brojne građane, djecu iz vrtića i škola te maskirane sudionike, a program je uključivao povorku, izbor najboljih maski i simboličnu primopredaju ključeva grada najmlađima. Na kraju prijepodnevnog dijela održano je tradicionalno "suđenje krnjevalu", nakon čega je lutka spaljena kao simbol svih problema iz protekle godine. Rasplamsane rasprave je dodatno potaknula i činjenica da je tijekom spaljivanja u pozadini puštena pjesma "Ako ne znaš šta je bilo" Marka Perkovića Thompsona, koji je odnedavno u javnom sukobu s gradonačelnikom.

Foto: Grad Benkovac

Sličan motiv pojavio se i na karnevalu u Kaštel Sućurcu, gdje je spaljen krnjeval s likom saborske zastupnice Dalije Orešković, koju isto tako prikazuju kao "krivca za sve nedaće". I ondje je riječ o dugogodišnjem običaju u kojem se kroz humor i ironiju komentiraju društvene i političke teme, no i taj je potez izazvao rasprave na društvenim mrežama. Oglasila se i sama Orešković te komentirala događaj. "Blago Sućurcu što me za krnjušu ima! Blago društvu koje se veseli kad žena gori na lomači, neka gori pa makar samo u pokladama! A blago i meni na komplimentima, ta krnjuša uopće ne izgleda loše mogu vam reći. Dabogda bila tako krnjava još puno, puno godina!", napisala je na Facebooku.