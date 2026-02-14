Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 143
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KARNEVALSKA TRADICIJA

U Benkovcu spaljen lik Tomaševića, u Sućurcu Dalije Orešković: 'Blago društvu koje se veseli kad žena gori'

Foto: Facebook/Grad Benkovac, DalmacijaDanas
1/2
Autor
Lorena Posavec
14.02.2026.
u 19:31

Rasprave je dodatno potaknula i činjenica da je tijekom spaljivanja Tomaševića u pozadini puštena pjesma "Ako ne znaš šta je bilo" Marka Perkovića Thompsona

Diljem Hrvatske ovih dana održavaju se karnevali koji, uz šarene povorke i maske, njeguju i staru tradiciju spaljivanja krnjevala – simboličnog lika kojem se "pripisuju" sve nedaće iz protekle godine. Taj običaj, duboko ukorijenjen u karnevalsku kulturu, često uključuje i satirične prikaze javnih osoba, što nerijetko izaziva polemike. Na karnevalu u Benkovcu posebnu pažnju izazvao je završni čin spaljivanja lutke simboličnog imena "Tomica", koja je predstavljala zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Prema objavi Grada Benkovca, manifestacija je okupila brojne građane, djecu iz vrtića i škola te maskirane sudionike, a program je uključivao povorku, izbor najboljih maski i simboličnu primopredaju ključeva grada najmlađima. Na kraju prijepodnevnog dijela održano je tradicionalno "suđenje krnjevalu", nakon čega je lutka spaljena kao simbol svih problema iz protekle godine. Rasplamsane rasprave je dodatno potaknula i činjenica da je tijekom spaljivanja u pozadini puštena pjesma "Ako ne znaš šta je bilo" Marka Perkovića Thompsona, koji je odnedavno u javnom sukobu s gradonačelnikom.

Foto: Grad Benkovac

Sličan motiv pojavio se i na karnevalu u Kaštel Sućurcu, gdje je spaljen krnjeval s likom saborske zastupnice Dalije Orešković, koju isto tako prikazuju kao "krivca za sve nedaće". I ondje je riječ o dugogodišnjem običaju u kojem se kroz humor i ironiju komentiraju društvene i političke teme, no i taj je potez izazvao rasprave na društvenim mrežama. Oglasila se i sama Orešković te komentirala događaj. "Blago Sućurcu što me za krnjušu ima! Blago društvu koje se veseli kad žena gori na lomači, neka gori pa makar samo u pokladama! A blago i meni na komplimentima, ta krnjuša uopće ne izgleda loše mogu vam reći. Dabogda bila tako krnjava još puno, puno godina!", napisala je na Facebooku.

Ključne riječi
karneval Kaštel Sućurac Benkovac Tomislav Tomašević Dalija Orešković

Komentara 18

Pogledaj Sve
Avatar rubinet
rubinet
19:39 14.02.2026.

ha ha ha...

Avatar Cogitor
Cogitor
20:15 14.02.2026.

Samo se sitne duše i oni kojima je smisao za humor "ustavna kategorija" ljute na prikaz Krnje i njegovo spaljivanje 😁 Osim djece, Svi drugi su fair game! Ova spodoba u srpskoj uniformi (vidi hlače) s "redenikom" oko struka, ima bolju frizuru nego u stvarnosti. Kao što je i u svemu drugom loša, loše i gori.

JA
Japanezer
20:16 14.02.2026.

Dalija bu ponosna da su joj stavili ovak bujnu kosu, u realnosti to su tri dlake natapirane da izgleda ko da ih je bar pet

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!