Šef Skupštine zbog dočeka rukometaša napao Ustavni sud

Odluka Ustavnog suda da ne iznese ustavnopravno stajalište o ograničavanju prava na lokalnu (područnu) samoupravu koju jamči Ustav otvorila je pitanje uloge i odgovornosti Ustavnog suda. Poručio je to u svom priopćenju predsjednik Skupštine Grada Zagreba Matej Mišić, koji je 3. veljače od Ustavnog suda tražio da utvrdi je li zbog Vladina "preuzimanja" organizacije dočeka rukometaša, bez suglasnosti odnosno dopuštenja Grada, došlo do zadiranja u djelokrug Grada Zagreba čime je prekršena samostalnost lokalne samouprave i načela diobe vlasti.

– Moj podnesak bio je upućen na način koji je Ustavnom sudu omogućavao postupanje. Osnovano sam upozorio na moguću povredu ustavnog poretka i konkretnih odredaba te pozivao na postupanje u skladu s ustavnom ovlasti Ustavnog suda da prati ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti – stoji u Mišićevu priopćenju poslanom dan nakon "košarice" Ustavnog suda. U njemu je naglasio i kako Ustavni sud u konkretnom slučaju nije ni došao u fazu meritornog odlučivanja te da ocjena ustavnosti, zbog toga, tek predstoji u okviru drugih postupaka koji će se tek pokrenuti. Jedan od njih dogodit će se već na idućoj sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba 24. veljače na kojoj će se od gradskih vijećnika tražiti suglasnost za inicijativu gradonačelnika Tomislava Tomaševića da se Ustavnom sudu Republike Hrvatske podese ustavna tužba radi zaštite ustavnog prava na lokalnu samoupravu.

Naime, Tomašević je u petak u proceduru Skupštine uputio prijedlog suglasnosti za podnošenje ustavne tužbe radi zaštite ustavnog prava na lokalnu samoupravu, a zbog postupanja Vlade u vezi s dočekom rukometaša nakon osvajanja brončane medalje. U prijedlogu tužbe stoji da je postupanjem Vlade u tom slučaju došlo do zadiranja u samoupravni djelokrug jedinice lokalne samouprave. Vlada je, prema Tomaševiću, intervenirala izvan granica svojih ustavnih ovlasti i onemogućila izvršavanje važećih akata tijela Grada Zagreba, a da pritom nije koristila ustavno predviđeni nadzor zakonitosti i ustavnosti kao jedini dopušteni oblik državne kontrole nad lokalnom samoupravom.

Da će Ustavnom sudu uputiti ustavnu tužbu, Tomašević je najavio odmah nakon dočeka rukometaša na Trgu bana Jelačića. – Istjerajmo to do kraja. Ako ovaj presedan može proći, onda Vlada može raditi što hoće. Ne obvezuju je više ni Ustav ni zakoni koje je donio Hrvatski sabor, a koje je Vlada dužna provoditi – kazao je tada Tomašević.

Na istoj konferenciji za medije komentirao je i tzv. lex Senf koji je naveo kao najbolji dokaz da i HDZ-ov koalicijski partner Domovinski pokret jako dobro zna da je Vlada preuzimanjem dočeka organizacije bez dozvole Grada prekršila zakon pa to i jest razlog zašto izmjenama zakona koje DP predlaže nacionalni događaji poput dočeka sportskih reprezentacija i obilježavanja važnih državnih uspjeha ne bi više ovisili o odlukama lokalnih vlasti, već bi bili u nadležnosti državnih institucija, Vlade RH, Sabora, predsjednika Republike, u okviru njihovih ovlasti.

"Preotimanje" organizacije dočeka bio je i ključni argument ljevici da prekine pregovore oko izbora tri suca Ustavnog suda koji su "zapeli" nakon što je premijer Plenković odlučio izbor sudaca povezati s izborom predsjednika Vrhovnog suda, što je ljevica nazvala protuustavnim. I to na način da dva suca moraju biti izabrana iz "kvote" vladajućih, a jedan iz kvote oporbe.

Ovog tjedna, prema neslužbenim informacijama iz vrha SDP-a, ljevica planira izaći sa svojim rješenjem za nastalu pat-poziciju. Na saborskom Odboru za Ustav predložit će da Odbor uputi na plenarnu sjednicu na glasanje svih 13 kandidata koji su se prijavili za suce Ustavnog suda i da oni kandidati koji tajnim glasanjem dobiju dvotrećinsku većinu, odnosno 101 zastupnički glas, uđu u Ustavni sud.

Šanse da vladajući prihvate prijedlog minimalne su, moglo bi se reći i nikakve, a iz oporbe to planiraju iskoristiti kao argument da nisu oni ti koji su blokirali izbor tri suca Ustavnog suda, odnosno da krivnja što će Ustavni sud do daljnjega morati funkcionirati s deset sudaca nije na njima. Iako nikada nisu krili da im to realno ide u prilog.