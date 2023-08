VIDEO Nevrijeme haralo Istrom: Pogledajte snimku tornada-pijavice kod Rovinja

Kako je i najavljeno u Hrvatsku je stigla snažna promjena vremena. Nevrijeme je prvo zahvatilo Istru gdje je padala jaka kiša praćena grmljavinom. Kako je javio Istramet kod Rovinja se razvila velika pijavica.

Prizor masivne pijavice na moru zabilježili su brojni građani i turisti, a dojava o štetama zasad nema. Snimku je Istrametu poslala Lorenza Puhar.

Civilna zaštita je izdala upozorenje za opasno vrijeme. Kako su izvijestili iz DHMZ-a moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča, ali i pijavice.

Jače naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom zahvatit će ujutro i prijepodne sjeverni i dio srednjeg Jadrana, potom će se širiti prema jugu te na zapadne krajeve unutrašnjosti, a najkasnije, tek kasno poslijepodne, doći će do Slavonije. Pritom je moguće i jače grmljavinsko nevrijeme, vjerojatnije duž obale. Vjetar slab i umjeren južni i jugozapadni, u sjevernim kopnenim krajevima kratkotrajno i sjeveroistočni. Na Jadranu umjereno i jako jugo i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom od 27 do 32°C, u Slavoniji i unutrašnjosti Dalmacije do 36°C, javlja DHMZ.

"U nastavku dana očekuje se približavanje hladne fronte koja dolazi i koja je danas zaslužna za promjenu vremena. Stiže hladniji i vlagom bogat zrak koji se uglavnom preko Jadrana prebacuje na naše obale te se kasnije očekuje i pogoršanje uvjeta u ostatku zemlje. Dakle, najprije sjeverni Jadran, pa onda dio srednjeg Jadrana, južni Jadran, krajevi uz Jadran, unutrašnjost Dalmacije te onda poslije Gorski Kotar. Negdje od sredine dana i tijekom popodnevnih sati lokalni pljuskovi, pa izraženiji mogući, bit će i u središnjim predjelima, a najkasnije u Slavoniji tek krajem dana, na krajnjem istoku, koji bi dotad mogao ostati suh, ali vrlo vruć, najavio je Izidor Pelaić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za HRT.

