Stiže nestabilno vrijeme: Upaljen meteoalarm za dobar dio zemlje

U ponedjeljak nas očekuje djelomično sunčano, većinom suho vrijeme, uz obalu ponegdje i sunčanije, navodi Državni hidrometeorološki zavod u svojoj prognozi za prvi radni dan u tjednu.

"U unutrašnjosti razmjerno vjetrovito uz umjeren, lokalno i jak jugozapadnjak, u gorju na udare i olujan. Na Jadranu većinom umjereno jugo, uz obalu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 26 °C", stoji u prognozi DHMZ-a za ponedjeljak.

Jedino je za Gospićku regiju proglašen meteoalarm i to žuti, što znači da vrijeme je potencijalno opasno."Mjestimice olujni udari jugozapadnog vjetra, osobito u višim predjelima. Najjači udari vjetra 55-75 km/h", stoji u upozorenju za današnje vrijeme na području Gospićke regije.

Foto: DHMZ

Do pogoršanja vremena doći će u utorak. Državni hidrometeorološki zavod navodi kako će vrijeme tada biti promjenjivo oblačno i nestabilno.

"Mjestimice će biti kiše, ponegdje i pljuskova s grmljavinom. U unutrašnjosti će puhati umjeren jugozapadnjak, na Jadranu umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, na Jadranu između 12 i 17, a najviša dnevan uglavnom od 20 do 25 °C", stoji u vremenskoj prognozi za utorak, a žuti meteoalarm najavljen je u utorak za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku, Splitsku i Dubrovačku regiju, što zbog lokalnih izraženih pljuskova popraćenih grmljavinom ili pak zbog snažnog vjetra.

Foto: DHMZ

Kakvo nas vrijeme očekuje u narednim danima

Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a otkrila je za HRT kakvo nas vrijeme očekuje u narednim danima.

"U nastavku tjedna na kopnu promjenjivo, povremeno s kišom, lokalno i u obliku pljuskova s grmljavinom, potkraj utorak moguće i izraženijima. U četvrtak djelomice sunčano, a kiše još može biti u gorskim krajevima. Umjeren jugozapadnjak u srijedu će okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Bit će malo manje toplo.



I na Jadranu od utorka nestabilno uz čestu kišu, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom. U četvrtak sunčanije, još na jugu uz mogućnost ponekog pljuska. Umjereno i jako jugo u srijedu će postupno okrenuti na buru te u prvom dijelu četvrtka pojačati. Temperatura zraka bez znatnije promjene.", prognozirala je Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

