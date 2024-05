Stiže promjena vremena: Evo kad možete očekivati grmljavinu, pljuskove i pad temperature

Vremenska situacija u našim krajevima pod utjecajem je grebena visokog tlaka anticiklone koja podržava stabilno, vedro vrijeme. Nad zapadnu Europu prodro je nestabilan vlažan zrak s Atlantika koji se glavninom premješta sjevernije od Alpa, a u našim krajevima utjecat će na vrijeme sredinom idućeg tjedna.

Danas će vrijeme biti pretežno sunčano uz slab razvoj dnevne naoblake i malu vjerojatnost za pokoji poslijepodnevni pljusak u gorskim krajevima unutrašnjosti. Uz slab do umjeren jugozapadnjak najviše dnevne temperature bit će od 22 do 27 Celzijevih stupnjeva. Temperatura mora je od 17 na sjevernom Jadranu do 19 na Jugu i otvorenom moru. Ultravioletni indeks visok, a u gorju vrlo visok, kazuje meteorolog Bojan Lipovšćak za N1.

Ponedjeljak donosi nastavak stabilnog vremena, uz mogućnost jutarnje magle po kotlinama i uz riječne tokove u unutrašnjosti. Jutarnje temperature u unutrašnjosti od 8 do 12, na Jadranu oko 13. Najviše dnevne temperature zraka u meteorološkom zaklonu na dva metra visine iznad tla od 22 do 27 C. Na Jadranu će navečer zapuhati umjereno jugo.

Promjenu vremena uz prolaz hladne fronte Bojan Lipovšćak prognozira u utorak, najprije u najzapadnijim krajevima unutrašnjosti i sjevernom Jadranu, gdje će doći do porasta naoblake, a u noći na srijedu uz pojačan vjetar grmljavinu, pljuskove, pad temperature očekuje se prolaz hladne fronte.

