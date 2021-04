Štimac uzvraća Ivanišu: Tko financira njegovu kampanju? Možda građani Rijeke?

Relativno mirnu kampanju za gradonačelnika Rijeke uzburkao je jučer stožer PGS-ova kandidata Nikole Ivaniša, koji je nezavisnog Davora Štimca prozvao za netransparentno financiranje, pozivajući ga da objavi tko mu je pokrio troškove pretkampanje koju u Ivaniševu stožeru smatraju neumjesno raskošnom, s obzirom na prilike u zemlji. Štimac pak odgovara protupitanjem - tko financira Ivaniševu kampanju i, s obzirom da je Ivaniš na poziciji zamjenika aktualnog gradonačelnika, troši li za kampanju novac građana Rijeke.

- Drago mi je što je gospodin Ivaniš pokrenuo pitanje financiranja kampanje, s obzirom da moju financiraju pojedinci koji daju vlastiti novac za promjene u koje vjeruju, a nas zanima tko financira njegovu. Budući da je aktualni zamjenik gradonačelnika, možda ga financiraju građani Rijeke, pa čak i ona ogromna većina koja je nezadovoljna kako zajedno s SDP-om gospodin Ivaniš vlada Rijekom – komentirao nam je Štimac priopćenje Ivaniševa stožera.

Ivaniševu inicijativu smatra promašenom i "običnim politikantskim spinom", budući da, kaže, zakon svim kandidatima propisuje otvaranje posebnog računa i podnošenje financijskih izvještaja Državnom izbornom povjerenstvu.

- Mi ćemo sve obveze, sukladno zakonu, naravno i ispuniti, ali nam ne pada na pamet da račune polažemo čovjeku koji je do podne vlast a popodne glumi protukandidata svom šefu i koji se stavlja u ulogu vrhovnog arbitra. Ne vidim po čemu bi privatne donacije mojih simpatizera i prijatelja bile upitne? Pa zakon i predviđa da se na taj način kampanje financiraju. Svatko ima pravo sa svojim novcem financirati ono što želi. Ja mislim da bi građane puno više interesiralo koliko je privatna ordinacija Nikole Ivaniša dobila novaca iz općina i gradova pod upravom PGS-a čiji on počasni predsjednik. To je stvarni interes javnosti, sve drugo su spinovi i nedostatak sadržaja u vlastitoj kampanji – kaže Štimac.

