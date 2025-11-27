Stiglo upozorenje zbog ruskog novca za Ukrajinu: Moglo bi pogoditi sve članice EU, evo i zašto

Europske vlade mogle bi se suočiti s višegodišnjim povećanjem troškova zaduživanja ako EU nastavi s planom da zamrznutu rusku imovinu iskoristi kao jamstvo za zajam Ukrajini od čak 140 milijardi eura, upozorio je najveći europski depozitar vrijednosnih papira Euroclear. U povjerljivom pismu upućenom predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen i predsjedniku Europskog vijeća Antóniju Costi, koje je u posjedu Financial Timesa, glavna izvršna direktorica Eurocleara Valérie Urbain navodi da će investitori, posebno državni fondovi i središnje banke, takav potez doživjeti kao „de facto konfiskaciju“ rezervi središnje banke. "To će potkopati vladavinu prava i dovesti do trajnog povećanja premije rizika na europske državne obveznice. Rezultat će biti viši troškovi zaduživanja za sve države članice", stoji u pismu.

Euroclear, sa sjedištem u Bruxellesu, čuva oko 185 milijardi eura zamrznute ruske državne imovine od ukupno 210 milijardi eura blokiranih u EU nakon ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022. Dosad se koristio samo profit od tih sredstava (oko 3–5 milijardi eura godišnje), no novi plan predviđa da se sama glavnica koristi kao kolateral za veliki 'reparacijski zajam' Kijevu.

Urbain upozorava da bi Rusija prisiljavanje Eurocleara na kupnju posebnih dužničkih instrumenata s nultom kamatnom stopom doživjela kao izravnu konfiskaciju, što bi otvorilo vrata odmazdama i tužbama. Euroclear stoga traži bezuvjetna državna jamstva kojima bi sve članice EU solidarno pokrile potencijalne gubitke, uključujući pravne troškove, ruske protumjere i rizike likvidnosti.

Belgija, na čijem se teritoriju nalazi najveći dio imovine, već mjesecima inzistira na dijeljenju rizika. Ursula von der Leyen u Europskom parlamentu najavila je da je Komisija spremna predstaviti pravni tekst za taj zajam, no tehnički detalji i dalje su neriješeni. Na summitu u listopadu čelnici EU-a nisu postigli dogovor, a nova runda odlučivanja zakazana je za 18. prosinca u Bruxellesu. Pritisak raste i iz Washingtona. Američki predsjednik Donald Trump zagovara da se zamrznuta ruska imovina iskoristi za američke investicije u Ukrajini i Rusiji, što dodatno tjera EU da ubrza vlastiti plan. Euroclear je odbio službeno komentirati pismo.