Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 174
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
Izdan nalog za uhićenjem Andrija Mikulića
Poznato zbog čega uhićuju glavnog državnog inspektora
Vlada smijenila Mikulića, evo tko je još smijenjen na zatvorenoj sjednici Vlade
Poslušaj
Prijavi grešku
STRATEŠKI KORACI

Ovo će razbjesniti Kremlj, dvije NATO članice zadale im udarac: 'U vremenu neizvjesnosti jačamo naš dio svijeta'

baltik
Reuters/PIXSELL
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
27.11.2025.
u 09:21

Podmornice klase A26 Blekinge, koje Saab naziva prvim podmornicama pete generacije među nenuklearnim plovilima, posebno su projektirane za plitke i zahtjevne vode Baltičkog mora

Poljska je službeno odabrala švedsku tvrtku Saab za isporuku tri najmodernije konvencionalne podmornice klase A26 Blekinge u okviru dugoočekivanog programa Orka. Vrijednost ugovora iznosi oko 2,36 milijardi eura, objavilo je poljsko Ministarstvo obrane. Nakon analize ponuda iz šest zemalja, poljski ministar obrane Władysław Kosiniak-Kamysz istaknuo je da je švedska ponuda ocijenjena kao najbolja za specifične uvjete Baltičkog mora. "Odluka gradi novu sigurnosnu arhitekturu na Baltiku", poručio je Kosiniak-Kamysz, najavivši potpisivanje međuvladinog sporazuma do kraja ove godine. Prva podmornica trebala bi biti isporučena 2030. godine. Švedski premijer Ulf Kristersson pozdravio je odluku kao dokaz produbljivanja suradnje dviju zemalja. "Poljska i Švedska dijele zajednički pogled na izazove europskoj sigurnosti. Zajedno ćemo preuzeti veću odgovornost za sigurnost u Baltičkom moru", napisao je na platformi X, dodavši: "U vremenu neizvjesnosti jačamo naš dio svijeta".

Švedski ministar obrane Pål Jonson naglasio je da ugovor stvara zajednički podvodni operativni sustav između dviju mornarica te značajno povećava interoperabilnost. "Suradnja na Baltiku važnija je nego ikad, suočavamo se s najozbiljnijim sigurnosnim okruženjem u Europi od Drugog svjetskog rata“, rekao je Jonson.

Podmornice klase A26 Blekinge, koje Saab naziva prvim podmornicama pete generacije među nenuklearnim plovilima, posebno su projektirane za plitke i zahtjevne vode Baltičkog mora. Opremljene su pogonom neovisnim o zraku (AIP), naprednim senzorima, modernim torpedima i krstarećim projektilima te modularnim prostorom za specijalne snage. Za Poljsku ova nabava predstavlja ključni korak u modernizaciji pomorskih snaga, koje trenutno raspolažu samo jednom podmornicom iz sovjetskog doba – ORP Orzeł. Od ruske invazije na Ukrajinu 2022. Varšava je značajno povećala ulaganja u obranu, a program Orka jedan je od najvećih ugovora u tom nizu. Baltičko more, ispresijecano podmorskim energetskim i komunikacijskim kablovima te važnom rutom za rusku plovidbu, posljednjih godina postalo je poprište pojačanih napetosti. Od 2022. zabilježeno je najmanje šest sumnjivih sabotaža i oštećenja na 11 podmorskih kabela, za što europski dužnosnici okrivljuju Rusiju u sklopu „hibridnog rata“. Kremlj negira odgovornost, piše Kyiv Post.

Bačić otkrio na koji način će srušiti Vjesnikov neboder: 'Ovo bi moglo ići dosta brže'
Ključne riječi
rat u Ukrajini Rusija NATO

Komentara 27

Pogledaj Sve
VV
vila Velebita
11:28 27.11.2025.

ma koga briga što će razbjesniti Kremlj! kao da je njih briga što su svi normalni ljudi bijesni zbog ruskih zločinačkih napada na ukr.civile koji masovno stradaveju od ruskih bombi i projektila!?!

RI
ringo
12:12 27.11.2025.

a velika stvar što će kremlj bjesniti, tako i tako bjesne svaki dan

Avatar slider
slider
12:16 27.11.2025.

a dosta više s tim rusima, puna mi ih je kapa!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Jessika Roswall Press Conference - Brussels
BIOGOSPODARSTVO U SVAKODNEVICI

Povjerenica EK za okoliš: Zube bi mogli prati drvenom četkicom, a hranu jesti vilicom izrađenom od kukuruza

Poljoprivrednici bi hranu uzgajali uz pomoć bioloških gnojiva, tvornice bi proizvodile održivu ambalažu od konoplje, a baterije bi se izrađivale od drvne celuloze. Svi ti materijali i predmeti bili bi jednako učinkoviti i pouzdani kao i njihove alternative koje se temelje na fosilnim gorivima, proizvodili bi se prema načelu kružnosti i ne bi štetno utjecali na klimu

Učitaj još

Kupnja