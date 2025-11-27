Ovo će razbjesniti Kremlj, dvije NATO članice zadale im udarac: 'U vremenu neizvjesnosti jačamo naš dio svijeta'

Poljska je službeno odabrala švedsku tvrtku Saab za isporuku tri najmodernije konvencionalne podmornice klase A26 Blekinge u okviru dugoočekivanog programa Orka. Vrijednost ugovora iznosi oko 2,36 milijardi eura, objavilo je poljsko Ministarstvo obrane. Nakon analize ponuda iz šest zemalja, poljski ministar obrane Władysław Kosiniak-Kamysz istaknuo je da je švedska ponuda ocijenjena kao najbolja za specifične uvjete Baltičkog mora. "Odluka gradi novu sigurnosnu arhitekturu na Baltiku", poručio je Kosiniak-Kamysz, najavivši potpisivanje međuvladinog sporazuma do kraja ove godine. Prva podmornica trebala bi biti isporučena 2030. godine. Švedski premijer Ulf Kristersson pozdravio je odluku kao dokaz produbljivanja suradnje dviju zemalja. "Poljska i Švedska dijele zajednički pogled na izazove europskoj sigurnosti. Zajedno ćemo preuzeti veću odgovornost za sigurnost u Baltičkom moru", napisao je na platformi X, dodavši: "U vremenu neizvjesnosti jačamo naš dio svijeta".

Švedski ministar obrane Pål Jonson naglasio je da ugovor stvara zajednički podvodni operativni sustav između dviju mornarica te značajno povećava interoperabilnost. "Suradnja na Baltiku važnija je nego ikad, suočavamo se s najozbiljnijim sigurnosnim okruženjem u Europi od Drugog svjetskog rata“, rekao je Jonson.

Podmornice klase A26 Blekinge, koje Saab naziva prvim podmornicama pete generacije među nenuklearnim plovilima, posebno su projektirane za plitke i zahtjevne vode Baltičkog mora. Opremljene su pogonom neovisnim o zraku (AIP), naprednim senzorima, modernim torpedima i krstarećim projektilima te modularnim prostorom za specijalne snage. Za Poljsku ova nabava predstavlja ključni korak u modernizaciji pomorskih snaga, koje trenutno raspolažu samo jednom podmornicom iz sovjetskog doba – ORP Orzeł. Od ruske invazije na Ukrajinu 2022. Varšava je značajno povećala ulaganja u obranu, a program Orka jedan je od najvećih ugovora u tom nizu. Baltičko more, ispresijecano podmorskim energetskim i komunikacijskim kablovima te važnom rutom za rusku plovidbu, posljednjih godina postalo je poprište pojačanih napetosti. Od 2022. zabilježeno je najmanje šest sumnjivih sabotaža i oštećenja na 11 podmorskih kabela, za što europski dužnosnici okrivljuju Rusiju u sklopu „hibridnog rata“. Kremlj negira odgovornost, piše Kyiv Post.