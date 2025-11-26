Putin ima samo jedan strateški cilj u Ukrajini, a to je otkrio u ovom dokumentu

Glavna tema u trenutačnim pokušajima zaustavljanja rata Rusije i Ukrajine danas je bio objavljen transkript razgovora najviših američkih i ruskih dužnosnika. Zapadni su analitičari i mediji problematizirali sadržaj tih razgovora u kojima je Amerikanac Steve Witkoff informirao ruskog kolegu Jurija Ušakova o tomu kako bi se ruski čelnik Vladimir Putin trebao ponašati u razgovorima s kolegom Donaldom Trumpom, a pritom je Witkoff rekao i kako će za završetak rata biti potrebno da Rusija dobije kontrolu nad Doneckom oblasti. Trump je kasnije u izjavi novinarima branio Witkoffove metode kao 'uobičajeni način pregovora'. Steve Witkoff posebni je Trumpov izaslanik i čovjek čiji je glavni zadatak pomoći uspostavi mira u Ukrajini. S Ušakovim, visokim Putinovim savjetnikom za vanjsku politiku, razgovarao je 14. listopada, a u utorak, više od mjesec dana od tog razgovora, Bloomberg je objavio transkript razgovora. U njemu je Amerikanac rekao kako vjeruje da će za završetak rata biti potrebni ukrajinski teritorijalni ustupci.

- Sada, kažem to vama, znam što će biti potrebno kako bi se dogovorio mirovni sporazum: Doneck i možda zamjena teritorija negdje (drugdje op. a.) - rekao je Amerikanac Rusu.