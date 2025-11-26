Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 204
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
PROBLEMATIČNI RAZGOVORI

Putin ima samo jedan strateški cilj u Ukrajini, a to je otkrio u ovom dokumentu

Autor
Dino Brumec
26.11.2025.
u 20:59

U jeku mirovnih pregovora, ruski predsjednik pozvao je na mjere kojima bi se osiguralo da se 95 posto stanovništva okupiranog dijela Ukrajine do 2036. izjašnjava kao Rusi

Glavna tema u trenutačnim pokušajima zaustavljanja rata Rusije i Ukrajine danas je bio objavljen transkript razgovora najviših američkih i ruskih dužnosnika. Zapadni su analitičari i mediji problematizirali sadržaj tih razgovora u kojima je Amerikanac Steve Witkoff informirao ruskog kolegu Jurija Ušakova o tomu kako bi se ruski čelnik Vladimir Putin trebao ponašati u razgovorima s kolegom Donaldom Trumpom, a pritom je Witkoff rekao i kako će za završetak rata biti potrebno da Rusija dobije kontrolu nad Doneckom oblasti. Trump je kasnije u izjavi novinarima branio Witkoffove metode kao 'uobičajeni način pregovora'. Steve Witkoff posebni je Trumpov izaslanik i čovjek čiji je glavni zadatak pomoći uspostavi mira u Ukrajini. S Ušakovim, visokim Putinovim savjetnikom za vanjsku politiku, razgovarao je 14. listopada, a u utorak, više od mjesec dana od tog razgovora, Bloomberg je objavio transkript razgovora. U njemu je Amerikanac rekao kako vjeruje da će za završetak rata biti potrebni ukrajinski teritorijalni ustupci.
- Sada, kažem to vama, znam što će biti potrebno kako bi se dogovorio mirovni sporazum: Doneck i možda zamjena teritorija negdje (drugdje op. a.) - rekao je Amerikanac Rusu.

Ključne riječi
Jurij Ušakov Vladimir Putin Volodimir Zelenski rat Ukrajina Rusija Donbas Doneck

Komentara 7

Pogledaj Sve
Avatar Foton
Foton
21:23 26.11.2025.

Jedan problem je da Rusi napreduju 5, 6 km godisnje, pa do Kijeva jos 800 km

CA
Carabit
21:49 26.11.2025.

Rat je podrzan od zapada jer se ukazala šansa da se Rusiju vojno i ekonomski oslabi. Koliko je USA za te cetiri godine rata profitirao? pa prilicno moglo bi se reci. Na osnovu vojne pomoci Ukrajini EU se zaduzivala i kupovala oruzje od USA i slala u Ukrajinu. Sad je EU podigla jos 800 milijardi eura i veci dio toga novca isto ce zavrsit u USA, isto za oruzje ali sad za vlastite potrebe EU. Radi visoke cijene energije u Njemckoj, Tramp je uspio dobar dio kvalitetne njemacke industrije preselit u USA. E sad ako iz EU nema više sta da se jos uzme, onda su ogromne sanse za zavrsetak rata u Ukrajini i na redu je Venecuela.

Avatar Athene
Athene
21:45 26.11.2025.

A tko je izdao Witkoffa kada se on skrivečki dogovarao sa Rusima?...izgleda da nekome nikako ne odgovara da se rat zaustavi pa podkopavaju mirovni plan

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja