Glavna tema u trenutačnim pokušajima zaustavljanja rata Rusije i Ukrajine danas je bio objavljen transkript razgovora najviših američkih i ruskih dužnosnika. Zapadni su analitičari i mediji problematizirali sadržaj tih razgovora u kojima je Amerikanac Steve Witkoff informirao ruskog kolegu Jurija Ušakova o tomu kako bi se ruski čelnik Vladimir Putin trebao ponašati u razgovorima s kolegom Donaldom Trumpom, a pritom je Witkoff rekao i kako će za završetak rata biti potrebno da Rusija dobije kontrolu nad Doneckom oblasti. Trump je kasnije u izjavi novinarima branio Witkoffove metode kao 'uobičajeni način pregovora'. Steve Witkoff posebni je Trumpov izaslanik i čovjek čiji je glavni zadatak pomoći uspostavi mira u Ukrajini. S Ušakovim, visokim Putinovim savjetnikom za vanjsku politiku, razgovarao je 14. listopada, a u utorak, više od mjesec dana od tog razgovora, Bloomberg je objavio transkript razgovora. U njemu je Amerikanac rekao kako vjeruje da će za završetak rata biti potrebni ukrajinski teritorijalni ustupci.
- Sada, kažem to vama, znam što će biti potrebno kako bi se dogovorio mirovni sporazum: Doneck i možda zamjena teritorija negdje (drugdje op. a.) - rekao je Amerikanac Rusu.
Putin ima samo jedan strateški cilj u Ukrajini, a to je otkrio u ovom dokumentu
U jeku mirovnih pregovora, ruski predsjednik pozvao je na mjere kojima bi se osiguralo da se 95 posto stanovništva okupiranog dijela Ukrajine do 2036. izjašnjava kao Rusi
Komentara 7
Rat je podrzan od zapada jer se ukazala šansa da se Rusiju vojno i ekonomski oslabi. Koliko je USA za te cetiri godine rata profitirao? pa prilicno moglo bi se reci. Na osnovu vojne pomoci Ukrajini EU se zaduzivala i kupovala oruzje od USA i slala u Ukrajinu. Sad je EU podigla jos 800 milijardi eura i veci dio toga novca isto ce zavrsit u USA, isto za oruzje ali sad za vlastite potrebe EU. Radi visoke cijene energije u Njemckoj, Tramp je uspio dobar dio kvalitetne njemacke industrije preselit u USA. E sad ako iz EU nema više sta da se jos uzme, onda su ogromne sanse za zavrsetak rata u Ukrajini i na redu je Venecuela.
A tko je izdao Witkoffa kada se on skrivečki dogovarao sa Rusima?...izgleda da nekome nikako ne odgovara da se rat zaustavi pa podkopavaju mirovni plan
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Jedan problem je da Rusi napreduju 5, 6 km godisnje, pa do Kijeva jos 800 km