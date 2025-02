Stigli financijski izvještaji predsjedničkih kandidata: Evo koliko su Milanović i Primorac potrošili na promidžbu

Za osvajanje drugog mandata za predsjednika Hrvatske, Zoran Milanović, kandidat SDP-a i partnera potrošio je nešto više od 445.000 eura, njegov protukandidat iz drugog kruga Dragan Primorac ( HDZ i partneri) na promidžbu je potrošio 1.248.770 eura. Pokazuju to njihovi završni financijski izvještaji koji su obojica DIP-u dostavila u zakonom propisanom roku koji je istekao u ponoć, 11. veljače. Primorac je potrošio dva i pol puta više od Milanovića, a njegovi troškovi samo su 25.368 eura manji od iznosa koji je po zakonu mogao potrošiti.

Kad je 'podvukao crtu' ispod primitaka i troškova, HDZ-ov kandidat promidžbu je zaključio s viškom od 52 centa. Primitci su mu, naime, bili 1.248.770, 01 eura, a troškovi 1.248.769,49 eura. Milanović, koji je izašao kao pobjednik iz izborne utrke, financijski je u 'plusu' 832 eura, njegovi primici iznose 446.270,46 eura, a troškovi 445.438,51 eura.

Glavninu sredstava, 430.000 eura, dobio je od stranaka koje su ga podržavale, SDP-a, NPS-a, HSS-a, DOiSIP-a, Reformista, SU-a, BUZ-a, Glasa i MDS-a, a nešto više od 16.000 eura od 21 donatora. I Primorčevu promidžbu financijski su pratile stranke koje su ga kandidirale (HDZ, DP, HSLS, HDS, HNS, HSU, Nezavisni) i od kojih je dobio gotovo 857.000 eura. Od donatora, njih 637, dobio je oko 392.000 eura.

Ni Milanović, ni Primorac u promidžbu nisu uložili vlastita sredstva

Zajedničko Milanoviću i Primorcu je da u promidžbu nisu ulagali vlastita sredstva. Zanimljivi su i podaci kako su se oglašavali i koliko su potrošili na pojedini vid oglašavanja. Milanović je najviše potrošio na oglašavanje na društvenim mrežama (93.800 eura) i putem plakata (33.215 eura), simbolično je trošio na oglašavanje u tiskanim medijima (1662 eura), a na televiziji i radiju, nije se uopće oglašavao. Primorac se, pak, najviše oglašavao na televiziji, za što je potrošio 231.000 eura, zatim na portalima (164.000 eura), putem različitih plakata (151.000 eura), na društvenim mrežama (134.000 eura). Vrlo malo oglašavao se u tiskanim medijima, za što je potrošio manje od 3700 eura.

Izborni troškovi značajno su rasli od posljednjih izvještaja

Usporede li se njihovi završni troškovi s onima koje su prijavili do 3. siječnja, jasno je da su poprilično 'narasli'. Primorac je tada prijavio da je od 18. rujna prošle godine na izbornu promidžbu potrošio 854.000 eura, a Milanović, od 25. studenoga 215.000 eura. Kad je o donatorima riječ, njihov je broj kod Primorca padao kako se promidžba bližila kraju, pa ih je, primjerice od 3. siječnja, do 10. siječnja, do kad su se donacije mogle uplaćivati, bilo svega 15-ak. Među njima su bili Marija Pletikosa (300 eura), državna tajnica, liječnica Alemka Markotić (400 eura), zadarski HDZ-ovac Božidar Kalmeta (300 eura).

Njegovi najveći donatori ostaju tvrtke Radnik iz Križevaca (20.000 eura), Bistra iz Đurđevca, Hidroregulacija Bjelovar, Hidrogoing iz Varaždina i Agro-steelI iz Križevaca koje su mu donirale po 10.000 eura. Primorčevu kampanju financijski je podržao i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković koji je uplatio 2000 eura, te niz ministara, među njima Gordan Grlić Radman (1500 eura), Tomo Medved (1000 eura), Oleg Butković (800 eura), Ivan Anušić (500 eura), predsjednik Sabora Gordan Jandroković (1000 eura), europarlamentarci Sunčana Glavak i Karlo Ressler (po 1000 eura), zastupnici, lokalni dužnosnici. Kod Milanovića je broj donatora sa 15 'narastao' na 21, a njegovi najizdašniji donatori ostaju Kristijan Bodrožić, Stefano Vlahović i Željko Kosanović koji su mu uplatili po 3981 euro.

