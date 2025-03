Stigla promjena vremena, upaljen je meteoalarm: DHMZ upozorava na obilnu kišu i bujične poplave

Kišovito jutro dočekalo je ovog utorka većinu Hrvata. Nakon vrlo toplog i sunčanog prošlog tjedna, promjena vremena stigla je u Hrvatsku jučer, popraćena kišom i jakim vjetrom. Državni hidrometeorološki zavod za utorak najavljuje blagi pad temperature, pa će se dnevni 'maksimalac' kretati na oko 15-16°C, dok je meteoalarm upaljen tek na dijelu Jadrana.

- Umjereno do pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, lokalno obilnijom, osobito u Dalmaciji uz pljuskove i grmljavinu. Najmanje kiše past će na sjevernom Jadranu i krajnjem sjeverozapadu. Poslijepodne postupan prestanak oborine i djelomično razvedravanje sa zapada. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. U Dalmaciji će puhati jako i olujno jugo i južni vjetar, sredinom dana u slabljenju i okretanju na umjeren jugozapadnjak, a navečer ponovno jugo. Najviša dnevna temperatura većinom između 13 i 17 °C - prognozira DHMZ za utorak.

Žuto upozorenje DHMZ-a za ovaj utorak vrijedi u Dalmaciji zbog vjetra s udarima do 85 km/h, ali i grmljavinskog nevremena koje se očekuje u kninskoj regiji, a velika količina padalina mogla bi izazvati i bujične poplave. Tijekom srijede nešto jači vjetar očekuje se i na sjevernom Jadranu, a vjetar bi mogao puhati i u nastavku tjedna.

- Promjenljivo, na Jadranu i predjelima uz njega mjestimice kiša. Sjeverni krajevi unutrašnjosti bit će sunčaniji, no popodne raste vjerojatnost za slabu kišu, osobito u središnjim krajevima. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, dok će na moru umjereno jugo popodne jačati. Najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 11, u Dalmaciji i do 14 °C. Najviša dnevna između 15 i 20 °C - prognozira DHMZ za srijedu, a Dragoslav Dragojlović prognozirao je vrijeme za HRT do kraja tjedna.

- Idućih dana u unutrašnjosti promjenjivo, često s kišom, osobito u srijedu i petak mjestimice moguće i obilnijim pljuskovima. Puhat će umjeren, povremeno i jak južni i jugozapadni vjetar. I na Jadranu nestabilno, povremeno s kišom, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom, ponegdje i izraženima. Puhat će umjereno i jako, u srijedu i petak i olujno jugo i južni vjetar - najavljuje meteorolog.

