Uskoro nam stiže 'opaka' promjena vremena: Upaljeni meteoalami, temperature i dalje visoke

Djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku i iznadprosječno toplo, prognozira Državni hidrometeorološki zavod za nedjelju. Tijekom dana očekuje se uglavnom slab vjetar, u drugom dijelu dana i umjeren jugozapadni, a na Jadranu i jugo. Danas bi trebalo biti još toplije, s najvišom dnevnom temperaturom zraka većinom između 16 i 21 °C, a od sutra se očekuje popriličan zaokret.

- I početkom novog tjedna razmjerno toplo, ali oblačnije, povremeno uz kišu, lokalno i obilnije pljuskove praćene grmljavinom, osobito u Dalmaciji. Pritom će puhati umjereno, ponegdje i jako jugo, južni i jugozapadni vjetar. Na kopnu od ponedjeljka promjenjivo, mjestimice će padati kiša, a osobito u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici uz obilniju oborinu moguća je i grmljavina. Vjetar većinom umjeren jugozapadni i jugoistočni, prolazno u višim predjelima i jak. Jutra toplija, a dnevna temperatura malo niža - no i dalje iznad prosjeka za ovo doba godine - prognozira Petra Mikuš Jurković za HRT.

Za nedjelju DHMZ nije upalio nikakva upozorenja, no već u ponedjeljak cijela obala, gorje te Zagora bit će pod žutim meteoalarmom zbog vjetra, dok se na jugu očekuje i grmljavinsko nevrijeme. Vjetar bi na mahove mogao puhati i do 85 km/h.

- Umjereno do pretežno oblačno. Mjestimice kiša, a na Jadranu i predjelima uz Jadran i izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito od sredine dana. Puhat će umjeren do vrlo jak jugozapadni vjetar, a na Jadranu jako, ponegdje i olujno jugo. Minimalna temperatura zraka od 5 do 8, a na Jadranu od 10 do 14 °C. Maksimalna uglavnom od 14 do 17 °C, a na istoku Hrvatske i do 21 °C - prognozira DHMZ za ponedjeljak. Već u utorak situacija bi se trebala smiriti na sjeveru Jadrana.

>> VIDEO Prometni policajci ženama dijelili ruže povodom Dana žena