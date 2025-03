Slijede nam obilne kiše, moguća i grmljavina: Evo gdje će je biti najviše, a gdje najmanje

Zbog obilne kiše koja će padati i jakih udara juga za cijelo područje Jadrana izdano je žuto upozorenje. Najprije će počati padati na zapadu Hrvatske pri čemu na sjevernom Jadranu može i zagrmjeti. Jačat će jugozapadnjak u Gorskoj Hrvatskoj te južni vjetar na moru, koje će biti većinom umjereno valovito. U Dalmaciji će najviše kiše pasti u drugom dijelu dana, kad su mogući jači pljuskovi s grmljavinom. Sunčanih razdoblja bit će uglavnom prijepodne. Jugo će jačati na jako, more često biti valovito, potkraj dana prema otvorenome moguće i jače valovito, prognozirao je za HRT Izidor Pelajić iz DHMZ-a.

- Na kopnu idućih dana promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom, osobito čestom i moguće obilnijom u gorskoj Hrvatskoj. Uz često umjeren jugozapadni i južni vjetar temperatura zraka neće se mnogo mijenjati. I na Jadranu promjenjivo s barem kraćim sunčanim razdobljima te vjetrovito, uz često jako jugo i oštro - južni vjetar. Povremeno će padati kiša, ponegdje vjerojatno i u obliku lokalno jačih pljuskovi s grmljavinom, u utorak osobito u Dalmaciji - dodaje meteorolog.

Prema prognozi DHMZ-a, sutra će biti promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom, lokalno obilnijom u istočnoj Hrvatskoj te uz grmljavinu osobito u Lici i Dalmaciji. Najmanje kiše past će na sjevernom Jadranu. Poslijepodne sa zapada smirivanje i djelomično razvedravanje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, no još u prvom dijelu dana na srednjem i južnom dijelu jako i olujno jugo i južni vjetar. Navečer ponovno jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 11, na Jadranu od 10 do 15 °C. Najviša većinom između 13 i 17 °C.

Posebno upozorenje za obilnu kišu izdali su i meteorolozi i lovci na oluje sa Facebook stranice 'Bosnia Storm Chasers – prva BH zajednica lovaca na oluje'. Oni kažu kako će promjena vremena danas prijepodne stići u Dalmaciju. - Još jednom upozoravam na obilnije padaline u Hercegovini gdje će se nakupiti talog do večeri preko 80 litara kiše po metru četvornom - upozorili su.