Stier o američkoj akciji u Venezueli: Ovo je tek početak

Ova akcija u Venezueli nije izolirana, nego je tek početak primjene nedavno objavljene američke Strategije nacionalne sigurnosti - komentirao je za Večernji list Davor Ivo Stier, HDZ-ov europarlamentarac i koordinator europskih pučana za odnose Europskog parlamenta s parlamentima latinskoameričkih država.- Nicolas Maduro je bio strašan diktator i ne treba žaliti zbog njegova pada. Nanio je veliku štetu narodu Venezuele. Naravno, ima puno diktatora u svijetu i neće Amerika svugdje intervenirati. Ovaj put je intervenirala jer je počela primijenjivati ono što piše u nedavno objavljenoj Strategiji nacionalne sigurnosti. A to je da će se vratiti Monroevoj doktrini i hegemoniji Amerike na zapadnoj polutci, u onome što smatra vlastitim dvorištem, gdje neće dozvoliti ni ruski ni kineski utjecaj - kaže Stier.

Na pitanje je li to dobro ili loše, on dodaje da je to realnost. A na dodatno pitanje koja je razlika između Trumpove intervencije u Venezueli i Putinove invazije na Ukrajinu, koja je u veljači 2022. započela (neuspješnim) pokušajem ruskih specijalaca da učine Zelenskom nešto slično što su američki učinili Maduru, Stier odgovara: - Razlika je u tome što ne vidim da Washington ima namjeru pripojiti Venezuelu, ili dio Venezuele, SAD-u. Nije riječ o teritorijalnim pretenzijama. Ali jest riječ o američkoj hegemoniji u Latinskoj Americi.