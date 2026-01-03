Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 102
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
FOTO/VIDEO Trump potvrdio 'napad velikih razmjera'. 'Maduro i supruga su zarobljeni i prebačeni van države'
FOTO Ovako izgleda nebo iznad Venezuele nakon što su eksplozije pogodile glavni grad
Noćna akcija SAD-a: Evo kako su specijalci uhvatili Madura i odveli na tajnu lokaciju
Poslušaj
Prijavi grešku
'Ne treba žaliti Madura'

Stier o američkoj akciji u Venezueli: Ovo je tek početak

REUTERS
Autor
Tomislav Krasnec
03.01.2026.
u 15:31

Američku akciju u Venezueli i otmicu predsjednika Madura komentirao nam je HDZ-ov europarlamentarac koji koordinira odnose s latinskoameričkim parlamentima

Ova akcija u Venezueli nije izolirana, nego je tek početak primjene nedavno objavljene američke Strategije nacionalne sigurnosti - komentirao je za Večernji list Davor Ivo Stier, HDZ-ov europarlamentarac i koordinator europskih pučana za odnose Europskog parlamenta s parlamentima latinskoameričkih država.- Nicolas Maduro je bio strašan diktator i ne treba žaliti zbog njegova pada. Nanio je veliku štetu narodu Venezuele. Naravno, ima puno diktatora u svijetu i neće Amerika svugdje intervenirati. Ovaj put je intervenirala jer je počela primijenjivati ono što piše u nedavno objavljenoj Strategiji nacionalne sigurnosti. A to je da će se vratiti Monroevoj doktrini i hegemoniji Amerike na zapadnoj polutci, u onome što smatra vlastitim dvorištem, gdje neće dozvoliti ni ruski ni kineski utjecaj - kaže Stier.

Na pitanje je li to dobro ili loše, on dodaje da je to realnost. A na dodatno pitanje koja je razlika između Trumpove intervencije u Venezueli i Putinove invazije na Ukrajinu, koja je u veljači 2022. započela (neuspješnim) pokušajem ruskih specijalaca da učine Zelenskom nešto slično što su američki učinili Maduru, Stier odgovara: - Razlika je u tome što ne vidim da Washington ima namjeru pripojiti Venezuelu, ili dio Venezuele, SAD-u. Nije riječ o teritorijalnim pretenzijama. Ali jest riječ o američkoj hegemoniji u Latinskoj Americi.
Ključne riječi
napad na Venezuelu Nicolas Maduro Venezuela Davor Ivo Stier

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!