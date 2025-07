Stavimo se u cipele Amerikanaca koji vjeruju da im Europljani žive na grbači

Kažu da je teško staviti se u cipele neprijatelja, ali možda je još teže staviti se u cipele saveznika. Posebno onog koji je razočaran tobom. No, upravo bi to trebala napraviti Europa i dobro sagledati američku poziciju, pokušati je shvatiti. Kada Donald Trump govori da bi europske članice NATO-a napokon trebale početi "plaćati za svoju obranu", on zapravo misli na to da je Europa godinama, desetljećima živjela sjajno, iznad svake razine, i to na američkoj grbači. Trump i njegovi suradnici uvjereni su da je Europa "jadna", kako je to opisao potpredsjednik JD Vance. Dok Europljani imaju sjajnu državu blagostanja koja pomaže umirovljenicima, nezaposlenima i bolesnima, Amerikanci nemaju ni javno zdravstveno osiguranje. Svoj novac troše na vojsku. Konkretno to znači da su u 2024. za obranu Amerikanci dali gotovo bilijun dolara, više nego idućih deset zemalja na svijetu zajedno. To uključuje Rusiju i Kinu, kao i europske sile.