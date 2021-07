Stanovnici Kaprija se bune: Bušit će se, minirati, kopati… Što će biti od sezone?

Otok Kaprije poznata je oaza mira koja privlači brojne goste iz drugih zemalja, ali ove sezone otočani su se našli u problemima. Jedan stanovnik otoka Kaprija nezadovoljan kao i svi otočani trenutnom situacijom otkrio je za portal Pomorac.hr kako im izgradnja trajektnog pristaništa u luci Kaprije stvara velike probleme.

"Buka je od bagera, kopa se, buši se…ogromni oblaci prašine konstantno su prisutni na plaži, a onečišćuju i kuće u blizini. Prozori, vrata, odjeća na sušilu, ležaljke, brodovi, bicikli…sve je prašnjavo", požalio se jedan od stanovnika.

Radi se o projektu koji je sufinanciran od iz Kohezijskog fonda EU sa skoro 20,5 milijuna kuna. Početak zemljanih radova i dolazak teške mehanizacije na otok donijeli su sa sobom veliku buku i zagađenje. Ovaj scenarij očekivao se početkom 2021. godine, no neslužbeno se doznaje da su radovi započeli tek krajem lipnja, i to u noći. Zbog toga će gosti umjesto mira i lijepe uvale na Kapriju morati slušati buku i gledati muljevito more.

Jedna vrlo važna činjenica je da je na otoku voda skupa i nije toliko dostupna. Otok nije umrežen u regionalni sustav vodoopskrbe Šibensko-kninske županije, odnosno sjeverno-dalmatinski vodoopskrbni sustav. Voda se osigurava prikupljanjem kišnice u vlastitim vodospremama (gusternama), odnosno u sušnom razdoblju dopremom brodovima vodonoscima.

Otočani se pitaju zašto su radovi u punom jeku sada kad je ”srce sezone”. Većina živi od turizma, a prošla godina im nikako nije išla u prilog.

”U ovom trenutku ne mogu reći kojom dinamikom će se izvoditi projekt, ali ne mislim da ćemo ga zaustavljati. Prije svega, mislim da smo svi zadovoljni što je projekt napokon moguće izvesti. Ulažemo sve napore kako bi izvođenje radova što manje ometalo turističku sezonu otoka. Projekt je europski i traži svoju dinamiku, ima svoje kontrole i sustav nadzora. Svjesna sam da se te stvari teško mogu pomiriti, ali upravo iz tog razloga svake srijede smo na otoku i radimo koordinaciju izvođenja radova kako bi negativan utjecaj bio što manji", kazala je Jadranka Fržop, ravnateljica županijske Lučke uprave.

Neslužbeno se doznaje i da se za koji dan planira i postavljanje pilota, velikih cijevi cca 2 metra širine.

”Bušit će se, minirati, kopati… svi ostaci ići će u more. Puno je zemlje koja će zamutiti cijelu uvalu. To što se ne radi o zagađenju naftom ili fekalijama, ne umanjuje činjenicu da nitko neće rado zaplivati u muljavom moru smeđe boje”, govori stanovnik s početka priče.

”Radi se od ujutro od 8 do 5,6 popodne. Kuće se tresu od bušenja, buka nije nesnosna ali je ipak buka. Na početku se radilo i do iza ponoći. Ljudi s plaže bježe u kuće i zbog buke i zbog prašine. Uz to, more je puno komada drva, plastike i zemljanih tragova”, dodaje.