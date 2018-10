'Stanje u 3. maju je alarmantno. Hitno trebamo imenovati kriznu upravu'

Predsjednik Sindikalnog odbora za opstojnost brodogradilišta 3. maj Juraj Šoljić u ponedjeljak je na konferenciji za novinare još jednom upozorio na alarmantno loše stanje u brodogradilištu i zatražio imenovanje krizne uprave te je izvijestio da su ga radnici 3. maja predložili za člana Nadzornog odbora Uljanika d.d., kako bi se bolje zaštitila prava radnika i imovina riječkog brodogradilišta.

Šoljić, koji je i glavni povjerenik Sindikata metalaca u 3. maju, uputio je ministru gospodarstva Darku Horvatu pismo u kojemu ponovno upozorava na loše stanje u Brodogradilištu i zatražio da se postavi krizna uprava koje će štititi njegove interese.

Traži da se još jedanput sjedne na stol, te da se s brodovlasnicima nađe zajednički jezik, kako bi se započeti brodovi završili. Ocijenio je da uprave Uljanika i 3. maja nisu uložile dovoljno truda da se u dogovoru s dobavljačima, kooperantima i brodovlasnicima dogovori nastavak gradnje brodova u 3. maju.

Šoljić je rekao da postoji i dodatna potencijalna opasnost za 3. maj, budući da je račun tog brodogradilišta blokiran već više od mjesec dana, da događanja u 3. maju krenu tijekom koji se neće moći zaustaviti.

Šoljić vjeruje da ima političke volje za rješavanje problema, ali smatra da je potreban dodatan trud, da se problemi trebaju rješavati ne čekajući prihvaćanje Uljanikova plana restrukturiranja te da će, ako izdana jamstva dođu na naplatu, to biti veliki pritisak na državni proračun.

Vjerujem da Vlada, ministarstva financija i gospodarstva i Uprava, posebice Uljanika, mogu sjesti za stol i riješiti pitanje novogradnji i blokiranog računa 3. maja, rekao je.

Govoreći o kandidaturi za člana NO Uljanika, Šoljić je rekao da ju je prihvatio na prijedlog kolega iz Sindikalnog odbora i radnika jer smatra da 3. maj mora u njemu imati svog predstavnika, a i s obzirom na to da se Vlada izjasnila da još neće predložiti svog predstavnika.

Smatramo da 3. maj mora imati svog predstavnika, kako bi se zaštitila prava radnika i imovina 3. maja, a zagovarat ću opstojnost brodogradnje i u Puli i u Rijeci, opstojnost svih radnih mjesta, kazao je. Šoljić se odrekao naknade koju bi dobivao kao član NO, osim troškova puta do Pule. Prijedlog za njegov izbor upućen je Upravi te Glavnoj skupštini Uljanika, koja je zakazana za 16. listopada, kao protuprijedlog prijedlogu skupine dioničara, koji su u NO predložili Ivana Radešića.

Predsjednik Kriznog stožera za 3. maj Predrag Knežević rekao je da će se sada vidjeti koliko u Uljaniku uopće brinu o 3. maju. Dodao je da je navodno osigurano 50 posto sljedeće plaće te da bi, prema nekim informacijama, račun 3. maja trebao biti odblokiran do 23. listopada.

Član Sindikalnog odbora za opstojnost 3. maja Elvis Dizdarević istaknuo je da je Šoljić predstavnik svih triju sindikata i svih radnika. Nadamo se da će Uprava i radnici Uljanika uvidjeti da želimo biti s njima i da je Šoljić dobar izbor, da u NO-u može dobiti informacije, koje do radnika 3. maja ranije nisu stizale.

Član Sindikalnog odbora Mladen Bučar rekao je da su odluku donijeli svi sindikati u 3. maju, kao i Krizni stožer za 3. maj jer smatraju da bi Šoljić najbolje predstavljao 3. maj, kako bi se stanje što prije riješilo i nastavila proizvodnja.

Član Sindikalnog odbora Boris Bučanac naglasio je da se u 3. maju ne dijele na sindikalne boje te da "su svi sindikati, koji pod navodnicima predstavljaju 3. maj u Puli zakazali". Knežević je dodao da su sva četiri sindikata Uljanika bila produžena ruka Uprave Uljanika. Sada nas pozivaju da im se pridružimo, no, mi nemamo zajednički problem, naš zajednički problem je samo kada nema plaće, rekao je.

