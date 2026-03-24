Stanivuković priveden na hrvatskoj granici? 'Nisam dozvolio da me po 14. put zadržavaju, pretresaju...'

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković priveden je na hrvatskom graničnom prijelazu Stara Gradiška. Njegov politički pokret medijima je poslao fotografije privođenja. Iz Pokreta Sigurna Srpska su objasnili kako Stanivuković prilikom povratka iz Budimpešte nije dozvolio da ga ponovo zadržavaju i pretresaju na granici. Nije objašnjeno zbog čega je konkretno Stanivuković priveden, niti je li pušten na slobodu. Prije nego što je priveden na Facebook je objavio status.

- Nisam dozvolio da me po 14. put zadržavaju, pretresaju, uzimaju privatne stvari i da po njima njuškaju njihovi službeni psi.

Gotovo je izvjesno da će me hrvatska granična policija cijelu noć zadržati na graničnom prijelazu. I neka će! Svoje dostojanstvo ne dam, a poštovanje sam pokazao prema svima. Ovo nije prvi put, nego 14. Isto su uradili i jutros kada sam putovao za Budimpeštu – zadržan sam, pretresan, a službenog psa sam čekao sat vremena da dođe i da njuška po mojim osobnim stvarima. I tako već puna dva mjeseca. Ovo nije pitanje mene kao čovjeka i gradonačelnika. Ovo je pitanje odnosa prema Srbima. U ovoj borbi ostajem miran, dostojanstven i ispravan. A istina će uvijek naći svoj put.- objavio je na Facebooku.

Stanivuković se nedavno također žalio na tretman pri prelasku granice. Tada su ga zadržali duže od dva sata. - Dobrodošlica u Hrvatsku - ponovo zadržavanje, ponovo pretres koji počinje sličiti na torturu. Ovog puta uz odvođenje u garažu i pse koji njuškaju, uz poruku da se pomaknem kako ne bih smetao psima dok rade posao - napisao je tada Stanivuković na Instagramu uz kratku snimku s graničnog prijelaza. Nakon pretrage vozila Mercedes koje je koristio, dopušteno mu je nastaviti put. Stanivuković je i ranije prosvjedovao uz tvrdnju kako je bio izložen neprimjerenom postupanju kada je 10. veljače prelazio granicu s Hrvatskom. Tada je morao platiti i kaznu od 700 eura na temelju prekršajne prijave koja je protiv njega podnesena zbog nastupa i govora koji je prije toga održao u Gračacu na Svetosavskoj akademiji, kada je veličao tzv. republiku srpsku krajinu.

- Da se podržimo i da znamo naše korijene, da neko dijete koje je danas rođeno u Banja Luci nikada ne zaboravi Republiku Srpsku Krajinu, da ne zaboravi Oluju, da ne zaboravi te teške dane, da znamo koliko je naš narod se ovdje napatio i koliko je danas sva život ovdje težak i izazovan. A koliko je važno što ste danas ovdje, ja vam dajem iskrenu riječ da mi u Banja Luci, u Republici Srpskoj, puno mislimo na ove naše krajeve, mjesta i općine. Želim vam se zahvaliti na hrabrosti i odvažnosti da ovdje živite i da se borite. Znam da nije lako da se upoznajemo s našom povijesti i kulturom, bez obzira u kojem dijelu naših zemalja živjeli. Da znaju put Svetosavlja, da znaju put naše vjere, da znaju naše korijene, da znaju da ova zemlja pripada nama. I one teške Bljeskove i Oluje koje smo ovdje prošli. Da se podrži naš narod ovdje, da se podrži naša crkva, da se pomogne naša zajednica ovdje u ovim dijelovima zemalja. Ali osjećajem ljubav, ljepotu i značaj ovih naših zemalja i želimo da pomognemo naš narod - rekao je Stanivuković u Gračacu.