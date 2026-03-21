FOTO Stanivuković se opet žali na pretres na granici: 'Srdačna dobrodošlica susjeda. Ali pronašao sam dobru stvar'

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković naveo je kako je još jednom zadržan i pretresen na granici s Hrvatskom. O svemu se oglasio na društvenim mrežama, poručivši kako je još jednom doživio, kako kaže, "srdačnu dobrodošlicu od susjeda". Sve je opisao kao "dobro uvježbanu proceduru". – Aerodrom – zadržavanje i pretres. Granica – zadržavanje i pretres. Koferi – obavezno otvaranje, da se ne propusti ni najsitniji detalj. Kontinuitet na kojem bi pozavidjele i najuređenije službe. Čovjek bi pomislio da sam barem opasan kriminalac, ako već ne, onda makar sumnjivi migrant, a ne netko tko dolazi s namjerom graditi normalne, susjedske odnose – naveo je.

U statusu opisuje kako više ne broji koliko je puta bio podvrgnut kontrolama, ali da je u svemu pronašao i “jednu dobru stvar". – Što je pritisak veći, ja sam mirniji. Što je 'gostoljubivost' jača, ja sam strpljiviji. Bez inata i bez mržnje. Pomalo gandijevski, dostojanstveno i uporno – poručio je, dodajući da će unatoč takvom tretmanu nastaviti pružati ruku prijateljstva Hrvatima u Banjoj Luci. Najavio je i kako će već sljedećeg dana posjetiti jednu obitelj povodom Bajrama, naglasivši da “poštovanje i čovječnost ne smiju ovisiti o protokolima i rampama". Stanivuković tvrdi da se sve događa nakon njegovog nedavnog posjeta Srbima u Lici i Dalmaciji. – To su ljudi koje volim, gdje je moj narod živio i živi, i koje ću uvijek podržavati. Ako je to nekome sporno – neka ostane. Ja ću ostati pri svom – zaključio je.

Podsjetimo, Draško Stanivuković je i u veljači bio zadržan na hrvatskoj granici, kada mu je naplaćena kazna od 700 eura. Prije toga u javnosti je odjeknuo njegov govor tijekom posjeta Lici i Dalmaciji, u kojem je spominjao tzv. “srpsku krajinu”, što je izazvalo političke reakcije.