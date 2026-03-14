PONOVNO ZADRŽAN

Gradonačelnik Banje Luke opet se žalio na tretman na granici s Hrvatskom: 'Počinje sličiti na torturu'

Banja Luka: Draško Stanivuković na ročištu o spornoj imovini RK Borac
Foto: Dejan Rakita/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Ranko Mavrak/Hina
14.03.2026.
u 20:26

Nakon pretrage vozila Mercedes koje je koristio, dopušteno mu je nastaviti put

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković u subotu se ponovo potužio na tretman kojemu je bio izložen pri prelasku granice BiH i Hrvatske, ustvrdivši kako su ga tom prigodom pretresali i zadržali duže od sata. "Dobrodošlica u Hrvatsku - ponovo zadržavanje, ponovo pretres koji počinje sličiti na torturu. Ovog puta uz odvođenje u garažu i pse koji njuškaju, uz poruku da se pomaknem kako ne bih smetao psima dok rade posao", napisao je Stanivuković na Instagramu uz kratku snimku s graničnog prijelaza.

Nakon pretrage vozila Mercedes koje je koristio, dopušteno mu je nastaviti put. Stanivuković je i ranije prosvjedovao uz tvrdnju kako je bio izložen neprimjerenom postupanju kada je 10. veljače prelazio granicu s Hrvatskom. Tada je morao platiti i kaznu od 700 eura na temelju prekršajne prijave koja je protiv njega podnesena zbog nastupa i govora koji je prije toga održao u Gračacu na Svetosavskoj akademiji, kada je veličao tzv. republiku srpsku krajinu.

Stanivuković je u subotu poručio kako ga način na koji je tretiran na granici s Hrvatskom neće obeshrabriti niti potaknuti na revanšizam.Napisao je kako građani Hrvatske ne trebaju strahovati da će im se nešto takvo dogoditi u Banjoj Luci ili drugdje na teritoriju Republike Srpske, a vlastima u Hrvatskoj poručio je da ga "neće uspjeti udaljiti od najpristojnije Hrvatske". "Ostajem dosljedan na putu međusobnog uvažavanja i unapređenja odnosa između naših naroda", napisao je.

Komentara 11

Pogledaj Sve
Avatar rubinet
rubinet
20:37 14.03.2026.

Što tko sije, to će i žeti!

OL
olujasviholuja
20:47 14.03.2026.

Netreba ga ni pustiti u 🇭🇷, neka ide preko srbije

PR
premijerno
20:43 14.03.2026.

Hahaha bravo za policiju!!! -Odmakni se keru da plemeniti psi mogu pregledati auto! Pa nek opet priča o "sroskim zemljama" i sroskoj krajini, džukela!

