Stanara zagrebačkih Srednjaka dočekala neugodna poruka od susjeda, razlog šokirao mnoge

U Facebook grupi 'Moji Srednjaci' osvanula je neobična objava. Naime, jedan od stanovnika zagrebačkih Srednjaka dobio je neugodnu poruku od susjeda.

- Majmune sa diletacije i gledano na zapad makni klimu da mi ne curi po prozorskoj klupčici. Naj**** ti se mamice, stoji u poruci.

Fotografija je snimljena u jednom od nebodera u Ulici braće Domany, a objava u grupi mnoge je nasmijala.

- Glupost, pa kaj nije pozvonio na vrata i rekao to onom kojeg ide. Previše je stanova na dil.1 sa zapadne strane, a svaki drugi ima obješenu klimu. Na kojeg se to majmuna točno odnosi ne zna nitko. Neće tako riješiti svoj problem ma koliko god da ga to frustrira, napisao je jedan od članova grupe.

Foto: Facebook

- Ovo je napisala neka tetkica, pravi frajer dođe na vrata i objasni situaciju, komentirali su i drugi.

I dalje nije poznato je li problem riješen.