Stan bi mi vratili da nisam Srbin. Žena koja ga je otela rekla je: “Mislila sam da se nećeš vratiti”

Dovoljno je samo reći Vladimir Pecelj da oni stariji ljubitelji nogometa u BiH zastanu i prisjete se legendarnih vremena Veleža i tog igrača, rekordera kluba s 425 nastupa. I umjesto da ga i danas zovemo zbog nogometnih tema, da se prisjeti ljepših vremena, svojih nastupa, kultnog mostarskog BMV-a, djece sportaša i drugih sličnih stvari, pričali smo o temi koja je bolna i za Vladimira i za sve koji ga poznaju.

Ima sve ugovore i dokaze

Naime, Pecelj je 1988. godine u novoj zgradi u Zaliku u Mostaru kupio prostor za stan, sve uredno platio, ali danas u taj stan ne može ući jer je uzurpiran, a pravnu bitku vodi već desetljećima!

- Vjerujte mi, iz svog sam džepa sve platio, sve sam sportom zaradio, nisam nikome marku ukrao i evo što se dogodi. Da stvar bude nevjerojatna, u čitavoj zgradi jedini sam platio sve, napravio i sporazum i ugovor, sve crno na bijelo, a danas ne mogu u svoj stan - priča nam Pecelj u uvodu razgovora.

On je 1992. otišao u Beograd sa suprugom i dvama sinovima koji su sportaši, i to zbog nastavka karijere u tom gradu. I onda, kad je poželio doći do svog doma, uslijedio je šok.

- Čuo sam da je susjeda iz stana pored uzurpirala moj prostor, probila zid i spojila svoj stan s mojim prostorom i tako napravila veliki, a vanjska vrata zazidala. Tada sam, 2001., krenuo u pravnu bitku i predao slučaj Općinskom sudu u Mostaru. Oni su izdali rješenje da mi se vrati imovina, ali žena koja je uzurpirala stan uložila je žalbu pa je slučaj prebačen na Županijski sud. Potom je taj sud nakon niza trakavica 2015. odbio sve njezine žalbe i naredio da mi se vrati prostor pa je 2017. izdana presuda o izvršenju. Međutim, nisam mogao nikako doći do nje i tek smo 2019. konačno ušli u posjed uz nazočnost policije - kaže nam Pecelj jučer u razgovoru.

Ispričao je i što se dogodilo kada se susreo sa ženom koja mu je otela stan.

- Kad me je vidjela, rekla je: “Otkud tebe? Mislila sam da se nećeš nikad vratiti” - priča Pecelj.

Uskoro je uslijedilo novo razočarenje, upravo kad je mislio da je agonija završena. - Ona je podnijela žalbu Vrhovnom sudu i 15. srpnja ove godine stiglo je rješenje od Županijskog suda da joj moramo vratiti ključeve stana i platiti troškove od početka cijelog procesa - ogorčen je Pecelj.

Tada doznaje i bolnu istinu - kako bi stan koji je platio, i za koji ima sve dokaze i ugovore, zadržao da nije Srbin. Tu onda Pecelj otkriva političku pozadinu.

- Bio sam šokiran da se to dogodilo, pogotovo jer je zakonski sve bilo čisto, ali reći ću vam, njezin djever bio je visoki dužnosnik u SDA, prezivao se Tule, a on je u međuvremenu preminuo.

Politička pozadina slučaja

U ovom slučaju potpisao je neke papire, sve se preko veza odradilo i ta je žena bez ikakvih prava uzurpirala moj stan i na temelju tih laži danas mi ovo i radi - priča legendarni Veležov nogometaš od kojeg doznajemo da je žena koja je uzurpirala stan Dževada Tule. Kaže da je u borbi za svoju imovinu spreman ići do kraja. - Nikad neću ostaviti taj stan jer se radi o mojoj imovini.

Sve što sam zaradio, pošteno sam zaradio. Nikad nisam bio nacionalist, nisam potezao politička pitanja. Kao Srbin imam kumove među katolicima i muslimanima, i među Hrvatima i Bošnjacima. I danas smo u odličnim odnosima i mnogi me zovu, pitaju kako pomoći, ogorčeni su što mi se ovo događa - priča za Večernji list Pecelj, dobitnik Zlatne značke Nogometnog saveza BiH i ponosni otac sportaša, od kojih je Srđan bivši bh. nogometni reprezentativac.

I pred kraj razgovora misli mu se vraćaju na godinu kada je kupio prostor od tvrtke u kojoj je generalni direktor bio Ilija Filipović. U međuvremenu, supruga mu je preminula, nisu dočekali da u svom Mostaru, u svojoj imovini, provedu lijepe umirovljeničke dane.

- Živio sam u Mostaru 48 godina, to je moj grad, tu su mi pokopani roditelji, rođena djeca. Želimo se vratiti ovdje. Jednostavno, sve mi je drugo strano, svaki grad - kaže za kraj razgovora legendarni Veležov nogometaš kojem je ovakvom situacijom zagorčan život.